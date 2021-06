Eifrige Stadtradler haben 257.644 Kilometer auf dem Tacho

Oberhausen. Der Wonnemonat Mai war ziemlich kalt und regnerisch. Trotzdem gingen die Stadtradler auf die Strecke und ließen die Pedale kreisen.

Eine stolze Serie: Vom 8. bis zum 28. Mai hat Oberhausen zum siebten Mal in Folge an der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. Jetzt zieht die Stadt eine positive Bilanz.

Die deutschlandweite Kampagne hat das Ziel, den Radverkehrsanteil zu steigern, überflüssige Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden sowie das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu verändern. Entsprechend komme der Aktion aus Sicht des Klimaschutzes und der Luftreinhaltung eine hohe Bedeutung zu, unterstreicht die Stadtpressestelle.

Mit 1265 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 101 Teams, die insgesamt 257.644 km geradelt sind, konnten die Erwartungen in diesem Jahr deutlich übertroffen werden. Die letztjährige Bestmarke wurde nämlich noch einmal um 508 Aktive sowie 64.533 km erhöht, was einem Anstieg von 40 bzw. 25 Prozent entspricht.

Bei schönerem Wetter wäre das Ergebnis sicherlich noch deutlich besser ausgefallen, da es aber in den letzten beiden Aktionswochen nahezu täglich geregnet habe, seien die geradelten Kilometer ab der zweiten Woche merklich zurückgegangen.

SG Oberhausen an der Spitze

Frank Motschull, zuständiger Beigeordneter für den Bereich Umwelt, erklärt: „Trotz der widrigen Umstände war zu erkennen, dass die Bedeutung des Fahrrades in Oberhausen in Zeiten von Covid-19 noch einmal deutlich zugenommen hat. Besonders hat mich gefreut, dass sich erstmals mehr als 100 Teams angemeldet haben und sechs davon jeweils sogar mehr als 10.000 km zurückgelegt haben. Mit der SG Oberhausen hat es außerdem ein Team geschafft, über 100 aktive Radlerinnen und Radler zu mobilisieren.“

Ausgezeichnet werden aber auch kleinere Teams, wie der Biking Club Oberhausen 2005 e. V. mit nur sechs Radlerinnen und Radlern und 1071 km pro Teilnehmer. Da sich schon im letzten Jahr gezeigt hat, dass das Interesse am Stadtradeln trotz Covid-19 sehr groß ist und Bewegung an der frischen Luft bekanntlich das Herz-Kreislauf- und Immunsystem stärkt, hatte der Umweltbereich der Stadt frühzeitig entschieden, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder stattfinden sollte.

Aufs Radeln in größeren Gruppen verzichtet

Aufgrund der nur langsam sinkenden Infektionszahlen im Frühjahr war jedoch darauf hingewiesen worden, dass auf Touren in großen Gruppen verzichtet werden sollte und lieber alleine, zu zweit oder mit den im eigenen Haushalt lebenden Personen geradelt werden sollte. 2022 ist die Stadt Oberhausen nun wieder dabei und will bei hoffentlich besserem Radelwetter die 300.000-Kilometer-Marke übertreffen.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen