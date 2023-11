Ehrlich Brothers in Oberhausen: Nächster Besuch angekündigt

Oberhausen. Zuletzt haben die Ehrlich Brothers ihr „House of Magic“ an der Centro-Promenade bereist. Nun geht es in die große Arena. Das erwartet die Fans.

Die Ehrlich Brothers und Oberhausen: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Das gilt nicht nur für ihre Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ an der Centro-Promenade. Auch bei der knapp 13.000 Fans fassenden Rudolf-Weber-Arena könnten die Zauberbrüder beinah nach dem Haustürschlüssel fragen. In wenigen Wochen stehen zwei weitere Auftritte im Showkalender.

Sowohl am Freitag, 19. Januar 2024, als auch Samstag, 20. Januar 2024, gastieren Andreas und Chris Ehrlich mit ihrem Programm „Dream & Fly“ in der Oberhausener Konzerthalle. Am Freitag um 20 Uhr. Am Samstag sogar doppelt, um 14 Uhr und 19 Uhr.

Ehrlich Brothers in Oberhausen: Letzte Termine für „Dream & Fly“

Mit dieser Tour gehen die Ehrlich Brothers immerhin schon seit Ende 2019 auf Tournee. Die Veranstalter zählen bislang rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch in Oberhausen war das Programm im März 2023 bereits zu sehen.

Das Interesse scheint trotzdem nicht ausgeschöpft: Die Tourplaner haben für den Frühling 2024 immerhin weitere 60 Zusatztermine in den Kalender gehievt. Damit soll es dann aber auch gewesen sein. Die Veranstalter äußern sich jedenfalls eindeutig und sprechen von den letzten Chancen: „Nach vier Jahren endet die Tour im Mai 2024 und wird nicht fortgeführt.“

Die Star-Magier setzen neben ihren Illusionen zahlreiche Elemente aus dem Show-Geschäft ein. Sie spielen mit Pyro, Licht und Sound. Gleich zu Beginn erscheint ein bulliger Helikopter auf der Hallenbühne - für das Laienauge aus dem Nichts. Ein zerbeulter Kleinwagen soll sich mit wenigen Handgriffen in einen goldenen Lamborghini verwandeln. Und Kindern wird nicht weniger als das größte Süßigkeitenglas der Welt versprochen.

Ehrlich Brothers in Oberhausen: Häufig internationale Fans dabei

Die Ehrlich Brothers haben ihre Anhängerschaft international ausgebaut. Laut der Veranstalter reisen auch Fans aus Mexiko, Brasilien, Italien, Spanien, England, Kanada und den USA an, um die voluminösen Zaubershows zu besuchen.

Die Ticketpreise für die Gastspiele in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Westfield Centro reichen von 35 bis 143 Euro plus Gebühren.

Mehr zum Thema:

-> Riverdance: So verändert sich die Tanzshow nach 25 Jahren

-> Ben Zucker in Oberhausen: Die Reibeisenstimme kehrt zurück

-> Bushido kommt nach Oberhausen - ist es die letzte Tour?

-> Schlagernacht des Jahres in Oberhausen: Fehlen die großen Stars?

-> Kastelruther Spatzen: Bei diesem Song stürmen Fans zur Bühne

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen