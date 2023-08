Ehrlich Brothers: In Oberhausen gibt es die neue Show zuerst

Magisches Duo: Andreas und Christian Ehrlich wollen das Publikum am 1. und 2. September 2023 in Oberhausen bezaubern.

Oberhausen. Das Zauberer-Duo Ehrlich Brothers zeigt seine neue magische Live-Show „Wunderzeit“ zuerst in Oberhausen. Hier die Details zu den Vorpremieren.

In der Neuen Mitte Oberhausen haben Fans des magischen Duos Ehrlich Brothers bald eine besondere Gelegenheit, die beiden Stars Andreas und Chris live auf der Bühne zu erleben. Gleich an zwei Abenden Anfang September 2023 läuft die Vorpremiere zu ihrer besonderen TV-Show „Wunderzeit“ in der Rudolf-Weber-Arena am Centro.

Die Fans können mit ihrer Eintrittskarte zudem den Besuch der Vorpremiere mit einer Besichtigung des „Houses of Magic“ an der Centro-Promenade verbinden. Wie die Arena auf ihrer Webseite hervorhebt, beinhalten alle Tickets für die beiden Vorpremieren einen Ticketgutschein für das magische Haus an der Promenade: Über 100 Exponate laden dort dazu ein, in die Welt der Zauberer-Brüder einzutauchen. Der Gutscheincode wird per Mail nach dem Ticketkauf zugeschickt – der kann dann auf der Homepage von „House of Magic“ eingelöst werden.

Ihre „Wunderzeit“-Show haben die Zauberer-Brüder extra für die TV-Aufzeichnung des Privatsenders RTL konzipiert. „Wir arbeiten derzeit an neuen Illusionen mit Feuer, Wasser und vielem mehr, die man in Wunderzeit sehen können wird. Das wird ein einmaliges Erlebnis“, verspricht Chris Ehrlich per Pressemitteilung.

Die Kameras laufen allerdings in Oberhausen nicht, die Arena hier dient den „Ehrlich Brothers“ als Testlauf für den TV-Ernstfall. Denn nach den jetzigen Plänen wird das Live-Event während der beiden Premiere-Shows in der Frankfurter Westhalle fürs Fernsehen festgehalten: Sie finden am 22. und 23. September 2023 statt. Danach wird es diese Show-Zusammenstellung so nie wieder geben, versichert die Veranstaltungsagentur S-Promotion.

Ehrlich Brothers in der Arena Oberhausen: Tickets noch in allen Kategorien erhältlich

Die Vorpremieren zur neuen Show „Wunderzeit“ starten in Oberhausen bereits am Freitag, 1. September, um 20 Uhr und am Samstag, 2. September, um 19 Uhr. Es gibt auf der Seite des Ticketverkäufers Eventim noch Tickets in den meisten Kategorien von 50 Euro bis gut 100 Euro.

Karten sind auch unter www.ehrlich-brothers.com oder unter der Hotline 0180/500 41 59 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es verbilligte Preise ab 32,50 Euro zuzüglich Verkaufsgebühren.

Alle Tourdaten sind unter www.ehrlich-brothers.com und www.facebook.com/EhrlichBrothers zu finden. Nach der TV-Show „Wunderzeit“ touren die Ehrlich Brothers ab Dezember 2023 mit ihrem aktuellen Programm „Dream & Fly“ weiter durch Deutschland – in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena sind sie mit drei Auftritten erneut am 19. und 20. Januar 2024, in der Dortmunder Westfalenhalle am 20. und 21. April 2024.

Lesen Sie hier unsere Besprechung der „Dream & Fly“-Show, die die Ehrlich Brothers im März 2023 in der Oberhausener Arena gleich vier Mal aufführten: Ehrlich Brothers feuern Bonbons am Fallschirm ins Publikum.

