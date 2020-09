Ehrenamtliche in Oberhausen helfen Müttern nach der Geburt

Oberhausen. Das „Wellcome“-Projekt in Oberhausen unterstützt Familien mit kleinen Babys im Alltag. Jetzt werden neue ehrenamtliche Helfer fürs Team gesucht.

Sie unterstützen Familien nach der Geburt eines Babys im Alltag: die ehrenamtlichen Helfer des Wellcome-Projekts in Oberhausen. Für das Hilfsangebot suchen die Organisatoren neue Ehrenamtliche und gleichzeitig auch Familien, die Unterstützung benötigen.

Die ersten Wochen und Monate mit Baby sind für alle Eltern besonders herausfordernd. Das gilt auch in der aktuellen Corona-Situation, die Familien noch einmal vor neue Herausforderungen stellt. Bestimmte Angebote (Elterntreffs) finden zum Teil immer noch nicht statt, Großeltern können weniger als sonst vorbeikommen, um Müttern und Vätern zu helfen. In diese Bresche können die Ehrenamtlichen von „Wellcome“ springen.

Nachbarschaftshilfe für Eltern

Das Angebot funktioniert wie moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern: Die Mitarbeiter helfen für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche ganz praktisch im Alltag. Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach zu.

In Oberhausen gibt es das Angebot von „Wellcome“ seit 2012, verantwortlich dafür sind das Evangelische Familienbildungswerk und die Katholischen Familienbildungsstätte. Das Projekt wurde ursprünglich 2002 in Hamburg von der Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt gegründet und wird in 230 Orten in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit rund 4000 Helfern umgesetzt.

Das Ehrenamtlichen-Team um die beiden Oberhausener Koordinatorinnen Diane Nottebohm und Ille Lauterfeld sucht nun Verstärkung, Interessenten melden sich per Mail an oberhausen@wellcome-online.de oder unter 0208-85008437 oder 0157 53 58 94 06.

Unter diesen Kontakten können sich auch Familien melden, die Hilfe gebrauchen können.