EEG-Förderung läuft aus – Folgen für private Solar-Anlagen

Photovoltaik-Anlage auf einem Privatdach, hier in Dortmund.

Oberhausen. Wer eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach betreibt, muss sich entscheiden, wie der Strom eingespeist wird. Das rät die Oberhausener Expertin.

Bürger, die vor dem Jahr 2001 eine eigene Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen haben, stehen nun vor einer womöglich schwierigen Entscheidung: Was soll ab dem nächsten Jahr mit dem produzierten Strom passieren? Grund: Die garantierte EEG-Förderung läuft aus, Netzbetreiber müssen die Energie nicht mehr abnehmen. Martina Zbick, Energie-Expertin der Oberhausener Verbraucherzentrale, erklärt, was das für Betroffene bedeutet – und lädt zu einem kostenlosen Online-Vortrag.

Bis zum 30. November müssen die Netzbetreiber wissen, in welcher Form der Strom ab 2021 weiter eingespeist werden soll. Trotz dieser Frist rät die Expertin, zunächst Ruhe zu bewahren. „Es kann nichts passieren – schlimmstenfalls schaltet man die Anlage zu Silvester einfach selbst mit dem Schalter im Sicherungskasten vorübergehend aus“, erklärt Zbick.

EEG-Vergütung für neue Anlagen

Nutzer sollten in einem ersten Schritt ihre Anlage checken: Ist sie überhaupt fit für den Weiterbetrieb, also sicher und leistungsfähig? Eine Überprüfung kostet etwa 250 bis 300 Euro. Fällt sie nicht gut aus, kann auch eine neue Anlage mit Eigenversorgung eine Alternative sein. Für diese fließt dann wieder 20 Jahre lang die EEG-Vergütung – allerdings mit derzeit rund 9 Cent pro Kilowattstunde deutlich weniger als früher.

Lässt sich der auf dem Privatdach produzierte Strom vielleicht verkaufen? Für kleine Anlagen sei dies nicht wirtschaftlich, sagt Martina Zbick. Als Alternative gebe es erste Angebote von Energieversorgern, den Strom gegen Vergütung von wenigen Cent pro Kilowattstunde abzunehmen, wenn zugleich ein Stromliefervertrag mit dem Anbieter abgeschlossen wird. Das klingt komfortabel, bedeutet aber auch eine Bindung an das Unternehmen und seine Tarife.

Wer mehr wissen möchte, erfährt Näheres im Online-Vortrag „Photovoltaik nach der EEG-Vergütung“ am Dienstag, 20. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos (Anmeldung: verbraucherzentrale.nrw/e-seminare).