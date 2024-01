EC-Karte gestohlen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Oberhausen Ein Duo soll einer Frau die Geldbörse gestohlen und mit der EC-Karte Geld abgehoben haben. Die Polizei veröffentlicht nun Fahndungsfotos.

Zwei Tatverdächtige sollen die Geldbörse einer Frau gestohlen und dann mit der darin befindlichen EC-Karte Geld von einem Automaten abgehoben haben. Dabei wurden sie von den Sicherheitskameras der Oberhausener Sparkasse aufgenommen. Da die Suche nach den Kriminellen bislang ohne Erfolg blieb, veröffentlicht die Polizei nun diese Aufnahmen.

Die Tat liegt bereits länger zurück: Zwischen 2. und 6. Dezember 2022 haben sie an den Geldautomaten Abbuchungen getätigt. Die Bilder wurden in der Sparkassen-Filiale an der Marktstraße gemacht. So steht es im Polizeibericht.

Das Team des Kriminalkomissariats 21 fragt nun: Können Sie Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/125110

