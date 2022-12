Ebertbad Oberhausen: Schöne Bescherungen vor Weihnachten

Oberhausen. Das Ebertbad Oberhausen lässt den Kabarett-Kalender explodieren. Wir verraten, welche Bühnen-Besatzung sich bis zum Jahreswechsel richtig lohnt.

O du Lustige! Das Ebertbad Oberhausen schaltet kurz vor dem Weihnachtsfest nicht in den Siesta-Modus. Ganz im Gegenteil! Bei Scherz und Schabernack können Besucher im Kabarett-Kalender aus dem Vollen schöpfen. Einige Höhepunkte für den Dezember.

Am Montag, 5. Dezember, wartet auf das erlesene Publikum nicht weniger als die Rückkehr der Erdmännchen des deutschen Humors. Dahinter steckt das Duo Tresenlesen. Und dahinter stecken wiederum mit Jochen Malmsheimer und Frank Goosen zwei Kabarett-Schwergewichte. Mit dem Programm „Endlich in Hengenbengen!“ haben beide ab 20 Uhr viel zu erzählen. Restkarten gibt's ab 31,70 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Guildo Horn schmettert Besinnliches

Schöne Bescherung! Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe haben sicher einige in Geschenkpapier und mit Schleife verpackte Schmunzler im Gepäck. Am Mittwoch, 7. Dezember, heißt es ab 20 Uhr ganz musikalisch: Weihnachten mit Guildo! Damit ist dann auch fast schon alles gesagt. Traditionelles, adventliches Liedgut wird gepaart mit textlich vorweihnachtlichen Rock- und Popklassikern - wie „Everlasting Love“. Karten ab 21,25 Euro.

Ach, du fröhliche! René Steinberg zeigt sich in der wuseligen Weihnachtszeit hellwach. Am Donnerstag, 8. Dezember, spricht Steinberg um 20 Uhr über Mitmenschen, die das Fest der Liebe definitiv nicht auf dem Supermarkt-Parkplatz zelebrieren. Also: Lasst uns froh und munter sein! Karten kosten 20,70 Euro und aufwärts.

Ebertbad Oberhausen: Kai Magnus Sting beschert Fans doppelt

Kai Magnus Sting beschert uns gleich zweifach: Am Sonntag, 11. Dezember, ab 19 Uhr, und Montag, 12. Dezember, berichtet der Duisburger Kabarettist ab 20 Uhr ganz saisonal. Vor einigen Wochen scherzte er noch zur Oberhausener Prinzenkürung beim Karneval. Diesmal heißt es schon: Unter Weihnachtsmännern! Und Kai Magnus Sting seziert sämtliche Bräuche - und blickt aufmerksam unter die Tanne. Tickets ab 29,50 Euro.

Matthias Reuter bittet zum Spottwichteln. Abgehangene Scherze müssen Besucher trotzdem nicht befürchten. Am Dienstag, 13. Dezember, kombiniert der Oberhausener ab 20 Uhr Kabarett, Klavier und Geschenkpapier. Motto: „Der Dezember ist der Rudolph unter den Monaten. Entweder man stößt aufs alte Jahr an, aufs Neue oder auf Weihnachten. Eine rote Nase hat man in jedem Fall.“ Tickets ab 25,10 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Nito Torres startet die Bottrop-Monologe

Eine Weihnachtsrevue, nach der Sie einpacken können? Das fängt ja gut an. Am Mittwoch, 21. Dezember, öffnet die Akte X-Mas. Klassische Weihnachtstexte und Lieder sollen ab 20 Uhr auf moderne Satire, Musiker und Bühnenliteratur treffen. Was sagt der Format-Erfinder Thomas Koch? „Wir gönnen uns und unserem Publikum dieses sehr spezielle Programm, in dem wir laut, besinnlich, satirisch, ernsthaft und auch extrem albern sein können.“ Karten ab 31,70 Euro.

Komm, einer geht noch! Nito Torres hat aus seiner Wahl-Heimat nie einen Hehl gemacht. Bottrop! Am Donnerstag, 22. Dezember, lässt der Spaßmacher ab 20 Uhr „Die Bottrop-Monologe“ erklingen. „Nito Torres erzählt in seinem neuen Programm von Karneval und Kevins, Heimat, Haien und Maulwürfen, warum Bottrop eine Stadt voller Geometrie und Grammatik ist, gut gegen Stress und was das eigentlich mit Säbelzahntigern zu tun hat.“ Na, dann! Karten ab 25,10 Euro.

>>> Ebertbad Oberhausen: Hier gibt es Eintrittskarten

Das Ebertbad öffnet die Türen zur Bühnen-Badeanstalt am Ebertplatz 4. Eintrittskarten sind im Internet auf www.ebertbad.de bestellbar. Ansonsten öffnet der Verkauf vor Ort von Montag bis Freitag zwischen 12 und 18 Uhr.

Die Kulturstätte bieten neben Tickets für feste Veranstaltungen auch Gutscheine an, die verschenkt werden können. Es gibt Stückelungen zwischen 5 und 50 Euro. Die Gutscheine sind auch über das Online-Portal zu bestellen.

