Ebertbad in Oberhausen - Programm von Oschmann bis Goosen

Oberhausen. Interessante Comedians und Kabarettisten planen noch vor Weihnachten einen Auftritt im Ebertbad in Oberhausen. So lautet das neue Programm.

Das Ebertbad in Oberhausen hat sein Programm bis zum Jahresende vorgestellt. Die Kleinkunststätte am Ebertplatz setzt dabei auf eine Mischung aus angesagten Comedians, etablierten Kabarettisten und interessanten Newcomern.

Unter die letzte Kategorie fällt der Spaßmacher Ingo Oschmann sicher nicht mehr. Am Mittwoch, 24. November, wird der Mann aus Bielefeld ab 19 Uhr mit seinem Programm „Scherztherapie - Lachen bis einer heult!“ in Oberhausen vorbeikommen.

Oschmann gewann einst die erste Staffel der Sat1-Casting-Show „Star Search“ und besitzt als Entertainer und Zauberkünstler viel Erfahrung. Gegen trübe Novembertage soll die Devise „Lach kaputt, was dich kaputt macht“ helfen. Die Eintrittskarten gibt es ab 25,10 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Erst Zauberkunst, dann Adventssingen

In schwierigen Zeiten könnte ein wenig Poesie dem Leben wirklich nicht schaden. Der „Poetry Slam“ macht am Montag, 29. November, um 20 Uhr in der ehemaligen Badeanstalt Station. Da nur das Beste gut genug ist, steht die Veranstaltung unter dem Motto „Best of Slam“. Als Conférencier führt Sebastian 23 durch den Abend mit einem Wettstreit der verbalen Fantasie. Eintrittskarten gibt es ab erschwinglichen 9,70 Euro.

Es predigt: Jochen Malmsheimer. Es lobpreisen: Herr Rössler und sein Tiffany-Ensemble. Wenn so etwas im Ebertbad auf den Plakaten steht, kann das nur heißen: "Jauchzet, Frohlocket! Ein vorweihnachtliches Adventssingen!" Genau das erwartet die Fans am Samstag, 4. Dezember, ab 20 Uhr. Dann wird das amüsante Kollektiv die saisonale Zeit mit passenden Pointen bereichern. Tickets: ab 27,30 Euro.

Apropos Weihnachten: Auch Matthias Reuter ist schon in Stimmung, wenn er mit „Wenn ihr mich schmückt, schmück ich zurück…“ auf die Bühne tritt. Am Sonntag, 5. Dezember, ab 19 Uhr wird der Oberhausener sicher nicht nur aus der Nachbarschaft berichten. Flamenco-tanzende Weihnachtsmänner, nörgelnde Ruprechte, Märchen mit und ohne Schnee(wittchen) und dekorative Kabarettchansons mit Klavier und Gitarre sind angekündigt. Karten gibt es ab 25,10 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Krippenblues trifft auf wildes Holz

Und weiter geht’s: In seinem Programm „Krippenblues“ beschäftigt sich Frank Goosen mit den besinnlichen, vor allem aber mit den weniger besinnlichen Seiten dieses Festes. Krippenblues - das steht für Weihnachtsgeschichten. Da muss man am Freitag, 10. Dezember, um 20 Uhr nicht aus Bochum stammen, um festlich lachen zu können. Eigenen Christbaumschmuck zum Kugeln muss man nicht mitbringen. Tickets: ab 27,30 Euro.

Holz, Holz, Baby! Auch die instrumentalen Meister von Wildes Holz fühlen sich schon ganz weihnachtlich. Am Sonntag, 12. Dezember, wird ab 19 Uhr gemeinsam musiziert. Alle Jahre wilder! So heißt es: "Die Musiker kombinieren das kleine Folterholz mit einer akustischen Gitarre, einem Kontrabass und einer ordentlichen Portion Rock’n’Roll." Eintrittskarten können ab 28,40 Euro ergattert werden.

>>> Weitere Shows in der ehemaligen Badeanstalt

Das Programm im Ebertbad umfasst im November und Dezember auch noch weitere Künstler. Für gut verkaufte Shows wie das „Damenbad“ mit Gerburg Jahnke (Montag, 6. Dezember, 20 Uhr) gibt es mit etwas Glück noch Restkarten.

Die Eintrittskarten können über die Internetseite www.ebertbad.de bestellt werden. Dort gibt es auch eine Übersicht über das komplette Programm. Es gelten die zum Konzerttermin gültigen Corona-Regel.

