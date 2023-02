Ebertbad: Hennes Bender bis Heavy Rock - ein März mit Stars

Oberhausen. Große Kabarett-Namen und Musiker schauen im März im Ebertbad Oberhausen vorbei. Fans sollten sich beeilen. Einige Vorstellungen sind ausverkauft.

Schon im März könnten Bühnen-Freunde in Oberhausen erste Frühlingsgefühle übermannen: Im Kleinkunsttempel Ebertbad treten etliche Stars der Comedy- und Kabarett-Szene vor das Publikum. Wir verraten, für welche Vorstellungen es noch Eintrittskarten gibt.

Mario Barth (kürzlich erst in der Arena Oberhausen) kann nun wirklich jeder. Markus Barth dagegen, muss man erst mal schaffen. Der Standup-Comedian und Buchautor mit dem markanten Nachnamen tritt am Donnerstag, 2. März, vor seine Fans. „Ich bin raus“ heißt das Programm. „Raus aus der Quarantäne, raus aus anstrengenden Internetdiskussionen und lustigen WhatsApp-Gruppen, aus Wichtigtuerei und Selbstoptimierungs-Gedöns“, heißt es bei den Einladern. Karten gibt’s ab 25,10 Euro. Lachstart: 20 Uhr.

Ebertbad: Kalifornien-Rocker spielen nur in Berlin - und Oberhausen

Konzerte dieser Art sind im Ebertbad selten geworden: Die Heavy Rocker von Fuzz schauen in der ehemaligen Badeanstalt vorbei. Die Musiker aus Kalifornien bespielen neben Oberhausen am Freitag, 3. März, hierzulande nur noch Berlin. Die Preise für Stehplatzkarten beginnen bei 31 Euro. Start: 20 Uhr.

Und wenn das Rock-Geschirr schon mal ausgepackt ist: Am Samstag, 4. März, geht es mit der Stuttgarter Band Hiss und einem weiteren Konzert weiter. Die Schwaben mischen ihrem Stil viel Folk und Polka bei. Zuletzt musizierten sie „Südsee, Sehnsucht und Skorbut“ zusammen. Tickets ab 30 Euro. Beginn: 20 Uhr.

Hennes Bender ist nicht unbedingt leiser als dieses Konzert-Doppel. Der „Pottfather of Comedy“ wird sich am Donnerstag, 9. März, aber eher auf das gesprochene Wort konzentrieren. „Wiedersehn macht Freude“ betitelt der Bochumer sein Programm. Seit 30 Jahren ist Bender schon im Geschäft - aber noch nicht reif für das Standup-Comedian-Altenteil. Die Kartenpreise beginnen bei 29,50 Euro. Start: 20 Uhr.

Auch Ingo Appelt zielt auf die Rückkehr der Spaßmacher nach den Corona-Unwegbarkeiten. Mit „Startschuss: Auf die Kacke, fertig, los!“ formuliert der ehemalige Anheizer aus „RTL Samstagnacht“ sein Vorhaben gewohnt deftig. Am Sonntag, 19. März, können sich Fans verbal durchschütteln lassen. Restkarten ab 27,30 Euro. Beginn: 19 Uhr.

Ebertbad: VfL-Bochum-Kenner und BVB-Sympathisant scherzen

Der alte Taktik-Fuchs Frank Goosen wird sich am Mittwoch, 22. März, sicher nicht zurückhalten und einen regelrechten Sturmlauf an amüsanten Erzählungen abliefern. Sein neuer Fußballroman heißt „Spiel ab!“ - und hier ist reichlich Schmunzel-Ping-Pong mit dem Publikum gesetzt. Der Bochumer und VfL-Fan pendelt thematisch zwischen Kreisliga und Jugendfußball - und amüsiert damit, weil alles Erzählte wahr ist - oder beinah. Tickets ab 22,90 Euro. Anpfiff: 20 Uhr.

Ganz schön modern, dieses Ebertbad! Die Kulturstätte startet am Freitag, 24. März, die neue Revue-Reihe „Club Modern“. Die Mixed Music Show mit Sebastian Dey verspricht eine Melange verschiedener Programm-Puristen. Der ehemalige Expeditionsteam-Sänger lädt zum Beispiel Echo Vee und Pure Doze mit DJ Dsd, Dan Ganove mit Akustik-Punk und den Singer-Songwriter Max Krumm sowie die lässigen Lapplaender ein. Tickets gibt's ab 20,70 Euro. Start: 20 Uhr.

Der Borussia-Dortmund-Sympathisant René Steinberg ist am Samstag, 25. März, schon voller Euphorie. Die Derniere von „Freuwillige vor - jetzt erst recht!“ gestaltet sich wie ein Trainingscamp der nachhaltigen Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, Whatsapp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster geht. Eintrittskarten werden ab 20,70 Euro angeboten. Los geht’s: 20 Uhr.

Ebertbad: Frühlingsmitsingen mit Talenten vom Duschvorhang

Komm, einer geht noch! „Singen mit Nito ist nicht nur gesund. Singen mit Nito macht glücklich.“ Das sagt eine Studie, die Kabarettist Nito Torres wahrscheinlich an sich selbst unter der Dusche durchgeführt hat.

Am Donnerstag, 30. März, können bei „Nitos Frühlingsmitsingen" alle geölten Publikumskehlen mitmachen. Zum Glück unabhängig vom jeweiligen Talent. Karten ab 24 Euro. Anstimmen: 20 Uhr.

>>> Ebertbad: Tolle Namen - aber schon ausverkauft

Im März stehen weitere Ebertbad-Produktionen an: Das Affentheater von Herbert Knebel am 24. März in der benachbarten Stadthalle ist allerdings schon ausverkauft. Ebenfalls keine Tickets gibt es mehr für: Thekentratsch (5. März), Johann König (10. März) und Daphne de Luxe (17. März).

Verfügbare Eintrittskarten für Kabarett, Comedy und Musik-Konzerte bietet das Ebertbad auf der Interntseite www.ebertbad.de an. Die Adresse des Spielortes lautet Ebertplatz 4 (neben dem Theater Oberhausen).

