Dunkle Jahreszeit: Einbrecher in Oberhausen vermehrt aktiv

Oberhausen. Die Zahl der Einbrüche und Einbruchsversuche steigt in Oberhausen an – die dunkle Jahreszeit ist ein wichtiger Grund dafür.

Die dunklen Herbsttage sorgen offenbar dafür, dass es vermehrt Einbrüche und Einbruchsversuche in Oberhausen gibt. In der vergangenen Woche (bis Freitag, 19. November) wurden in Oberhausen insgesamt sieben Wohnungseinbrüche angezeigt. Das berichtet die Polizei. In dieser Woche plus dem vorigen Wochenende (seit Freitag, 19. November) seien es bereits zehn Einbrüche.

Wie in jedem Jahr werden die Kriminellen insbesondere in den Monaten rund um die Weihnachtsfeiertage besonders aktiv. Das deutet sich auch jetzt wieder in Oberhausen an, unterstreicht die Polizeipressestelle. Die Ermittler der Polizei appellieren: „Bitte achten Sie jetzt wieder ganz besonders auf verdächtige Vorgänge in Ihrer Nachbarschaft!“

Die Kriminellen würden jetzt auch wieder ganz gezielt Reihen- und Einfamilienhäuser ins Visier nehmen. Seit Freitagmorgen seien die Einbrecher in sechs der bisher angezeigten zehn Wohnungseinbrüche auf der Bottroper Straße, Jägerstraße, Grenzstraße, Fürstenstraße, Schillerstraße und Oranienstraße an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn gescheitert. Auf der Wittekindstraße wurden die Kriminellen zunächst von den gut gesicherten Fenstern gestoppt, zerstörten dann aber das Fensterglas und gelangten so in das Gebäude.

Risiko: Unkontrollierter Zutritt ins Treppenhaus

Zudem sei Tätern erneut der unkontrollierte Zutritt in Mehrfamilienhäuser an der Rheinischen Straße und Im Brahmhof gelungen. Einmal im Treppenhaus hätten sie sich dort „geeignete“ Wohnungstüren ausgesucht, die sie aufgebrochen hätten, um dann die Wohnungen nach Wertsachen zu durchsuchen. Auf der Engelbertstraße hätten die Täter ein Fenster aufgebrochen und seien so in ein dortiges Reihenhaus eingedrungen.

Die Polizei Oberhausen unterstreicht: „Technische Sicherungen bringen Einbrecher zur Verzweiflung. Etwa die Hälfte aller angezeigten Wohnungseinbrüche scheitern in Oberhausen schon jetzt an gut gesicherten Fenstern und Türen. Wenn sie dann in seltenen Fällen doch die Scheibe einschlagen, sind aufmerksame Nachbarn die beste Versicherung.“

Wer Verdächtiges beobachtet, sollte sofort die Polizei alarmieren und den Notruf 110 wählen.

