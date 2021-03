Druckkunst im Schaufenster der Oberhausener Galerie KiR

Oberhausen. Kunstinitiative Ruhr lädt vor dem „Tag der Druckkunst“ dazu ein, die „schwarze Kunst“ unter Anleitung selbst auszuprobieren.

Zum „Tag der Druckkunst“ hat die Unesco den 15. März ausgerufen – und die Galerie KiR im Europahaus an der Elsässer Straße 21 feiert gerne mit. Unter der Leitung von Marayle Küpper und Wilfried Weiß können am Sonntag, 14. März, Druckkünstler und Laien ausprobieren, wie die alten Meister ihre Druckwerke vervielfältigt haben. Auch Schaulustige vor dem Schaufenster sind erwünscht.

Guckloch-Perspektive: Schaulustige vor dem Schaufenster sind durchaus erwünscht, wenn die Handpresse in Betrieb ist. Foto: Galerie KiR

Die entstandenen Werke sind dann in der Vitrine der Europahaus-Passage und im Schaufenster der Galerie KiR zu sehen. Damit möglichst viele Interessierte sicher an dieser Aktion teilnehmen können, werden bereits am Mittwoch 10. März, von 15 bis 19 Uhr kontaktlos Druckplatten ausgegeben und Druck-Termine für Sonntag, 14. März, vergeben. Für jeweils eine Stunde können die Teilnehmenden dann an der Presse arbeiten. Das KiR-Team hilft dabei, die Kunstwerke von der Platte aufs Papier zu bekommen.

Auch Gruppenausstellung öffnet wieder

Wer am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr zur Kunstinitiative Ruhr (KiR) kommt, erhält das passende Werkzeug – eine Radiernadel, eine Druckplatte und eine Anleitung mit Tipps – gegen 5 Euro ausgehändigt. Zugleich suchen Künstler und KiR für den Sonntag gemeinsam einen Termin zwischen 10 und 17 Uhr aus, um mit einem Partner oder einem Hausstand die „schwarze Kunst“ ausüben zu können.

Damit alles sicher und nach den Corona-Regeln gelingt, werden immer nur zwei Personen oder ein Hausstand (Kinder sind willkommen) mit der Unterstützung des Druckteams ihre Werke zu Papier bringen. Die schönsten Arbeiten werden mit in die Ausstellung aufgenommen und sind vom 15. bis zum 26. März in der aktuellen Vitrinen- und Schaufenster-Ausstellung zu sehen.

Die im November nur für einen Tag vor dem Lockdown geöffnete Gruppenausstellung „Was immer in Bewegung ist“ soll auch wieder öffnen – und zwar am Sonntag, 28. März.