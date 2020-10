Drucke in aufwendiger Handarbeit und gewaltigen Formaten

Mit dem 22 Positionen zusammenführenden Ausstellungswunder „Papier skulptural“ hatte sich der Verein für aktuelle Kunst, kurz VfaKR, sogar mal ein Performance-Video in die hohe Halle seiner Altenberger Klempnerei geholt. Jetzt kehren die Verehrer der reinen Farbmalerei für drei Wochen zu ihrem favorisierten Metier zurück – und präsentieren dennoch wieder in überraschenden Formaten eine neue Facette: Denn Lydia Mammes und Nikola Dimitrov zeigen, kontrastreich und in schönstem Einklang, „Monoprints“, also Drucke als Unikate.

Zugleich spiegeln diese aparten Arbeiten wie in einem Zeitraffer die Entwicklung der Drucktechniken von aufwendigster Handarbeit bis zur digitalen „Malerei mit dem Smartphone“. Und so erinnern die vielfarbig changierenden Folien aus dem Krefelder Atelier von Lydia Mammes an jene Zeiten, als Meister der „schwarzen Kunst“ ihre Blätter noch auf der Stange trocknen ließen. Tatsächlich arbeitete die 57-Jährige für ihre Serie ganz ohne Druckerpresse, faltete vielmehr mehrfach die nassen Folien voller Farben: „Interessant ist die Überlagerung“ – die aus der Handarbeit entstehende Komplexität vieler Farbschichten.

Nikola Dimitrov vor einem der beiden größten Prints dieser außergewöhnlichen Ausstellung mit farbsatten Druck-Unikaten. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Auf andere Art durchdringen einander die Farblagen ihrer Drucke auf mitteldichten Holzfaserplatten (MDF genannt): Die unteren Lagen dieser Monoprints leuchten aus der Tiefe. Und je nach Lichteinfall durch die Dachfenster der VfaKR-Klempnerei kann hier blaue Farbmalerei zu Grün changieren, als wäre es das Meer in Bewegung. Auch als Malerin, sagt Lydia Mammes, walze sie gerne „die Farben in die Poren des Bildgrundes, bis sie ganz satt und samtig sind“.

Malerei mit dem Smartphone

Neben einem kleinen Kabinett mit ihren Drucken auf Seidenpapier präsentiert die lange Rückwand der VfaKR-Halle in schönster Petersburger Hängung einen fein abgestimmten Farbrausch aus 42 quadratischen Drucken in Ölfarben auf Papier: „Dafür ist dieser Raum wahnsinnig schön“, sagt die Künstlerin. Auch hier entsteht die Fülle der Nuancen aus dem Zusammenspiel der geduldig aufgetragenen Farbschichten. Lydia Mammes nennt es „die Suche nach Differenzierung: Das Ergebnis ist immer individuell.“

Nur drei Ausstellungswochen Die Ausstellung mit Monoprints von Lydia Mammes und Nikola Dimitrov in der Halle des Vereins für aktuelle Kunst, Hansastraße 20, eröffnet am Sonntag, 25. Oktober, um 11.30 Uhr. Die kurze Schau vor der Winterpause ist nur bis zum 15. November zu sehen, geöffnet freitags 16 bis 18 Uhr, samstags 15 bis 18 Uhr und sonntags 11 bis 14 Uhr. Während des Winters zeigt der VfaKR traditionell eine leuchtende Fensterinstallation: Vom 5. Dezember bis 28. Februar 2021 wird ein Werk von Stefanie Bornemann im Zentrum Altenberg zu sehen sein.

Ein großer Auftritt gebührt natürlich auch den ganz anders entstandenen Monoprints von Nikola Dimitrov. Als Kurator hatte der 59-Jährige im vorigen Jahr bereits mit Wilfried Darlath vom VfaKR die große Gruppenausstellung „Papier – Farbe – Malerei“ gestaltet. Seine eigene „Malerei mit dem Smartphone“ versteht der Wahl-Kölner ausdrücklich nicht als digitale Fotografie. Mit gutem Grund, denn mehr als die Farben bleiben eigentlich nicht von den ursprünglichen Aufnahmen, nachdem Dimitrov sie herangezoomt und am PC mit vielfachen „Split-Screens“ teils zerstört hat, um die so entstandenen Farbfelder ganz neu zu kombinieren.

Auf der Stange getrocknet – wie einst die frühesten Produkte der „schwarzen Kunst“: Diese Drucke von Lydia Mammes stammen allerdings nicht aus der Presse, sondern sind Handarbeit. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das farbmalerische Endprodukt sind Monoprints auf Alu oder auf Kunststoff-Papier. Zwei gewaltige Superbreitwand-Formate sorgen für den Blickfang dieser Ausstellung, präsentiert vis à vis auf den beiden größten Zwischenwänden der weiten Halle. Es ist ein rhythmisch höchst reizvolles Farbstreifen-Spiel, aneinandergereiht aus nur einer Handvoll Motiven: wenn man so will eine Tapisserie aus 76 Einzelteilen.

Druckwerke als „Kompositionen“

Die Anmutung dieses Werkes, an dem sich entlangschreiten lässt, ist durchaus eine synästhetische. Und tatsächlich ist Nikola Dimitrov auch Musiker, ein zur Konzertreife ausgebildeter Pianist, der auch seine Druckwerke gerne „Kompositionen“ nennt. Eine direkte Beziehung zur Musik habe er hier allerdings nicht im Blick gehabt. Doch die ruhige malerische Intensität in den „Monos“ von Lydia Mammes und seine mit Verve arrangierten Digitaldrucke ergeben in der Summe eine harmonisch gestimmte Ausstellung, die eigentlich die Ouvertüre dieses VfaKR-Ausstellungsjahres sein sollte. Jetzt ist es eine zündende Reprise.