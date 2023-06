Polizeibericht Drogendealer in Aktion: Festnahme vor Kindergarten in Lirich

Oberhausen. Ein aufmerksamer Zeuge hat dafür gesorgt, dass die Polizei nach Lirich ausrückte und dort mutmaßliche Drogendealer gefasst werden konnten.

Festnahmen vor einem Kindergarten im Stadtteil Lirich: Die Polizei Oberhausen hat jetzt mutmaßliche Drogendealer schnappen können.

Am Mittwochvormittag, 21. Juni, haben gegen 11.20 Uhr gleich mehrere Handschellen an der Bonmannstraße geklickt. Zuvor hatte ein Zeuge der Polizeileitstelle gemeldet, dass sich mehrere Verdächtige in einem schwarzen Pkw vor dem dortigen Kindergarten aufhalten würden.

Beim Anblick der eintreffenden Streifenwagen sei eine Person geflohen, die sich zuvor an dem Mercedes aufgehalten habe, berichtet die Polizei. Auf der Flucht habe der Mann eine kleine Tüte Marihuana in den Außenbereich des Kindergartens geworfen.

Drogen, Feinwaage und Tütchen sichergestellt

Die Polizei kontrollierte und durchsuchte insgesamt vier junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren. Dabei konnten Drogen, entsprechende Utensilien wie eine Feinwaage und Druckverschlusstütchen sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem ist ein E-Scooter, den ein 20-Jähriger mit sich führte, sichergestellt worden, da dieser zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Das gilt laut Polizei auch für den Mercedes, der ebenfalls als gestohlen gemeldet ist.

Alle Verdächtigen sind vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei Oberhausen gebracht worden. „Wir danken dem Hinweisgeber. Der aktuelle Fall zeigt, wie wichtig aufmerksame Bürgerinnen und Bürger bei der Verbrechensbekämpfung sind“, sagt Michael Mende vom zuständigen Kriminalkommissariat 12 mit Blick auf den Fahndungserfolg.

