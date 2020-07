Droge „Snus“ verbreitet sich bei Jugendlichen in Oberhausen

Der Wohnpark „City West“ an der Bebelstraße in Oberhausen. Jugendliche greifen hier neuerdings zur Freizeitdroge „Snus“. Ganz zum Leidwesen der dort tätigen Sozialarbeiter vom Jugendclub Courage.

Oberhausen. Der Tabak „Snus“ mit entspannender Wirkung wird bei Jugendlichen im Wohnpark Bebelstraße immer beliebter. Jugendarbeiter warnen davor.

Als Jessica Hoge nach der Corona-Pause wieder ihre Arbeit im W ohnpark Bebelstraße aufnimmt, muss die Leiterin der dortigen Jugendarbeit eine unschöne Entdeckung machen. Unter den Jugendlichen hat sich eine neue Trenddroge verbreitet. In der City-West schieben sich Mädchen und Jungen kleine mit Tabak gefüllte Täschchen unter die Oberlippe. „Wir snusen“, heißt es dann.

Gemeint ist der Oraltabak Snus, der ursprünglich aus Schweden kommt und deswegen auch mal „Snüs“ ausgesprochen wird. Die Jugendlichen im Wohnpark Bebelstraße nehmen es wegen der „entspannenden Wirkung“, wie Jessica Hoge berichtet. Andere fühlen sich dagegen regelrecht aufgeputscht. Einige Jugendliche aber erzählen von starker Übelkeit, Kreislaufbeschwerden und Desorientierung, andere von einem „Blackout“, nachdem sie das erste Mal Snus probiert hatten. Trotzdem greifen sie wieder zum Nikotintäschchen. Bei erfahrenen jungen Rauchern wiederum werden sie als Zigarettenersatz immer beliebter.

„Snus riecht nicht, schmeckt süß, sieht aus wie ein Bonbon“

Die Jugendarbeiter sehen darin ein ernstes Problem. Anders als Alkohol oder Zigaretten sind die Nikotintäschchen extrem unauffällig.

Jessica Hoge leitet die Jugendarbeit im Wohnpark Bebelstraße des Jugendclubs Courage e.V.. . Foto: Privat

„Snus riecht nicht nach Rauch, es schmeckt süß und sieht aus wie ein Bonbon. Das weckt auch die Neugier von Minderjährigen. Es ist aber ein Nikotinprodukt und deshalb schädlich für die Gesundheit“, betont Jessica Hoge, die Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren betreut – die meisten davon aus armen Familien.

Velo X-Freeze ist ein Nikotintaschen-Produkt von British American Tobacco, das in verschiedenen Stärken erhältlich ist. Eine kleine Dose enthält bis zu 20 Tütchen und kostet so viel wie eine Schachtel Zigaretten. Die kleinen roten Punkte auf dem Deckel zeigen eine besonders starke Sorte an. Foto: Jessica Hoge / Jugendclub Courage

Snus wird in Dosen mit kleinen Portionsbeutelchen verkauft. Die sind mit fein geschnittenem Tabak gefüllt, mit unterschiedlichen Aromastoffen versetzt – von Minze bis Cola, mit trendigen Sortennamen wie „Berry Frost“ oder „Iceboom“ – und in verschiedenen Stärken zu haben. Die Beutelchen werden in den Mund genommen und meist unter der Lippe platziert. Die Wirkung entfaltet sich über die Mundschleimhaut.

Konsum ist erlaubt, Verkauf verboten

„Man merkt es in den Gesprächen mit den Jugendlichen. Viele entwickeln eine Mir-ist-alles-egal-Haltung, sie wirken abwesend. Dann weiß ich, dass sie Snus genommen haben“, schildert Hoge ihre Beobachtung bei der täglichen Arbeit. Auf den Konsum angesprochen, machen die jungen Leute auch kein Geheimnis daraus, zeigen die Döschen, die wie Zigarettenpackungen mit einem dicken Warnhinweis versehen sind, und berichten davon, wie sie daran kommen. Vor allem Volljährige beschaffen sich die Tabaktäschchen und lassen Neugierige probieren.

Der Konsum von Snus ist in Deutschland erlaubt, das „Inverkehrbringen“, also der Handel mit dem Produkt, laut EU-Gesetz nicht. Allerdings ist es für Personen ab 18 Jahren legal, den Oraltabak zu erwerben. Zahlreiche Online-Shops bieten eine Vielzahl an Snus-Produkten an. Und die kosten in der Regel weniger als eine Schachtel Zigaretten.

Auch rauchloser Tabak ist gesundheitsschädlich

„Insgesamt haben wir ein gesellschaftlich großes Bewusstsein, dass Rauchen schädlich ist“, sagt Martina Lenhart von der Drogenberatungsstelle Oberhausen (Drobs). „Das gilt für rauchlose Tabake wie Snus nicht.“ Sie warnt vor den Gesundheitsrisiken: „Nikotin schädigt den Organismus und kann abhängig machen.“ Manche Täschchen hätten eine drei Mal so starke Wirkung wie eine Zigarette.

Der Konsum von „Snus“ ist in Deutschland legal, der Verkauf nicht. Foto: Jessica Hoge / Jugendclub Courage

Neben Nikotinschocks beim Erstkonsum und Rauschzuständen entwickeln Konsumenten laut Lenhart bei dauerhaftem Snusgebrauch auch sogenannte „Snus-Taschen“ unter der Lippe – Schäden am Zahnfleisch. Die zur WHO gehörende Internationale Krebsforschungsagentur hat rauchlose Tabake wie Snus zudem als eindeutiges Krebsrisiko eingestuft.

Jugendarbeit im Wohnpark Bebelstraße Im Wohnpark Bebelstraße hat der Verein Jugendclub Courage einen Ort für Jugendliche geschaffen, bei dem das Team der Jugendarbeit den jungen Menschen mit Rat und Tat zur Seite steht. Neben aufsuchender Jugendarbeit und einem offenen Gruppenangebot, kümmern sich die Helfer auch um Einzelfälle. Sie sind Ansprechpartner bei Problemen in Schule und Beruf, beraten bei zwischenmenschlichen Fragen. Seit Juni ist die Jugendarbeit an der Bebelstraße 35 wieder von montags bis freitags 14 bis 18 Uhr für Kinder und Jugendliche vor Ort. Kontakt: 0208/84 85 77 77.

Von einer größeren Problematik in Oberhausen möchte Martina Lenhart aber nicht sprechen. In der Drogenberatungsstelle würden keine Gespräche mit Eltern oder Jugendlichen zum Thema Snus geführt. Auch aus anderen Jugendeinrichtungen in der Stadt ist zu hören, dass es bislang keine Auffälligkeiten gab.

Seit Jessica Hoge von der Trenddroge im Wohnpark weiß, spricht sie Jugendliche gezielt darauf an und klärt sie über die Risiken auf. „Ich will verhindern, dass Minderjährige damit anfangen. Nicht auszumalen, was dabei mit einem jungen Körper auf Dauer geschieht.“ Ein generelles Verbot von Snus kann sie sich vorstellen.