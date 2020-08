Pflege für kurze Zeit: Das Deutsche Rote Kreuz erweitert seine Angebote in Oberhausen.

Pflege DRK Oberhausen schafft 13 neue Plätze in der Kurzzeitpflege

Oberhausen. Das Deutsche Rote Kreuz reagiert auf die wachsende Bedeutung der solitären Kurzzeitpflege und bietet ab Ende August neue Plätze in Oberhausen an.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Oberhausen schafft weitere Kurzzeitpflegeplätze und reagiert damit auf die wachsende Bedeutung dieser Betreuungsform. 13 Pflegeplätze werden ab dem 29. August im Neubau der DRK Seniorenresidenz Wernerstraße am 29. August zur Verfügung gestellt.

Wie das DRK mitteilte, ist eine Kurzzeitpflege ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn pflegende Angehörige verhindert oder im Urlaub sind, und die Pflegebedürftigen in dieser Zeit gut betreut wissen wollen. Auch nach einem stationären Krankenhausaufenthalt kann eine Kurzzeitpflege die Regeneration unterstützen.

DRK kann auf Erfahrungen zurückgreifen

In der solitären Kurzzeitpflege leben die Bewohner in modern ausgestatteten Zimmern, werden durch professionelle Pflegekräfte betreut und können an den Angeboten des Sozialen Dienstes teilnehmen.

Andrea Farnschläder, Geschäftsführender Vorstand des DRK Oberhausen, freut sich auf den Einzug der Bewohner: „In unserer solitären Kurzzeitpflege möchten wir unseren Bewohnern ein Zuhause für begrenzte Zeit bieten, in dem sie sich wohlfühlen können und gleichzeitig die pflegerische Versorgung sichergestellt wird. Hierbei können wir auf jahrelange Erfahrung aus dem Martha-Grillo-Seniorenzentrum zurückgreifen.“

Für Fragen steht das DRK unter 0208 85763-204 oder per Mail an pflegeheime@drk-ob.de zur Verfügung.