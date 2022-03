Blutkonserven retten Menschenleben. Das DRK startet am 16. März in Tackenberg eine neue Spendenaktion.

Rotes Kreuz DRK lädt am 16. März zur Blutspende in Tackenberg ein

Oberhausen. Das DRK ruft die Oberhausener auf, sich Mitte März an der nächsten Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes zu beteiligen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) startet in Oberhausen seine nächste Blutspendeaktion. Spender sind im Stadtteil Tackenberg am Mittwoch, 16. März, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Gemeindesaal der Ev. Apostelkirche (Dorstener Straße 406) willkommen.

Seit Ausbruch der Coronapandemie hat es der DRK-Blutspendedienst West mit einem Corona-Hygiene- und Sicherheitskonzept erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben sind. Auf allen Terminen gilt eine 3G-Regelung.

Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Auf allen angebotenen Terminen besteht zusätzlich eine FFP2-Maskenpflicht.

Corona-Test nicht vor Ort

Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, kann ein erforderlicher Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor den Spendelokalen erfolgen. Blutspende über Terminreservierung: www.blutspende.jetzt

Das DRK bittet eindringlich darum, sich vorab online einen persönlichen Termin zu reservieren. Da der Imbiss nach der Blutspende nicht stattfinden kann, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung weiter Lunchpakete aus. Weitere Informationen: www.blutspendedienst-west.de/corona

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen