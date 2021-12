Dreiste Tat: Schockanrufer setzt Vater (58) unter Druck

Oberhausen. Immer wieder die gleiche Masche: Schockanrufer erfinden eine Geschichte und setzen Angehörige unter Druck – in diesem Fall einen Vater (58).

Dreiste Täter haben versucht, mit einem Schockanruf einen Oberhausener dazu zu bewegen, eine größere Geldsumme herauszurücken.

Am Mittwoch, 15. Dezember, ist es gegen Mittag zu dieser Tat gekommen: Ein Oberhausener (58), der in Sterkrade wohnt, hat einen Anruf erhalten: Er solle Geld für eine Kaution bezahlen, damit seine Tochter nicht in Haft gehe. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Beamter der Kriminalpolizei. Dieser erklärte, dass die Tochter des 58-Jährigen angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Es müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden, damit die Tochter nicht mehrere Monate in Untersuchungshaft komme.

Notruf 110 gewählt

Der vermeintliche Polizist gab den Hörer tatsächlich an eine junge Frau weiter, die den Sachverhalt mit stark weinerlicher Stimme bestätigte. Anschließend übernahm der Anrufer erneut und gab Anweisungen zum Geldabheben. Der geschockte Sterkrader ging tatsächlich zur Bank und holte Geld ab. Nachdem der Anrufer daraufhin forderte, er möge das Geld in eine andere Stadt bringen, wurde der 58-Jährige misstrauisch und rief glücklicherweise vor der geplanten Geldübergabe den Notruf 110 an. Die Polizei klärte den Mann auf. Der Oberhausener hat Anzeige erstattet.

