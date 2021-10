Drei Wochen nur Schienenersatzverkehr auf der Linie RE 44

Oberhausen. Ab Montag, 25. Oktober, wird die Strecke zwischen Moers und Bottrop nur mit Bussen bedient. Dabei wird ein Umstieg in Duisburg nötig.

Wegen der Sperrung der Cölve-Brücke bei Trompet ist der Fahrplan der Zuglinie RE 44 weiter eingeschränkt. Nun hat das Unternehmen Nordwestbahn bekannt gegeben, dass die Züge der Linie zwischen Bottrop und Moers noch bis Samstag, 13. November, ausfallen werden. Davon sind auch Fahrgäste in Oberhausen betroffen.

Bisher wird nur der Streckenabschnitt zwischen Moers und Duisburg Hauptbahnhof montags bis freitags mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Zwischen Rheinhausen und Bottrop Hauptbahnhof verkehrt die Nordwestbahn nach dem Regelfahrplan. Ab Montag, 25. Oktober, bleibt das Ersatzkonzept auf dem Streckenabschnitt zwischen Moers und Duisburg bestehen.

Darüber hinaus können die Züge nicht zwischen Duisburg Hbf und Bottrop verkehren. Auch dieser Streckenabschnitt wird mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Ersatzbusse sind so getaktet, dass in Duisburg ein Anschluss besteht. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass der Schienenersatzverkehr mit Bussen nicht durchgängig zwischen Moers und Bottrop fährt. Ein Umstieg in Duisburg ist also immer erforderlich.

In Oberhausen hält der Schienenersatzverkehr am Hauptbahnhof am Bussteig 10, in Osterfeld-Süd können Pendler am Busbahnhof in die Ersatzbusse einsteigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen