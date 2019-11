Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Trau-Tage an Bord

2020 sind drei Trau-Tage an Bord vorgesehen: Am 26. Juni, am 14. August, sowie am 25. September (jeweils ein Freitag). Für die „Baldeney“ gibt es Termine um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr, für die „Kettwig“ um 11 Uhr und 13 Uhr.

Die Termine vergibt das Standesamt Oberhausen ab Dienstag, 26. November. Reservierungen ab 8 Uhr unter Tel. 0208 825 2774.