Drei Tage Streik: Großer Supermarkt in Oberhausen betroffen

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem dreitägigen Streik im Einzelhandel auf. Betroffen ist in Oberhausen ein zentraler Supermarkt.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht im Tarifkonflikt des Einzelhandels den Druck: Ab diesem Donnerstag, 17. August, sind die Beschäftigten zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind mehrere Geschäfte im Ruhrgebiet: Neben Essen und Mülheim sollen auch Beschäftigte in Oberhausen ihre Arbeit niederlegen.

Der Aufruf richtet sich in Oberhausen konkret an die Beschäftigten der Kaufland-Filiale in Sterkrade. Der zentrale Supermarkt am Kleinen Markt wurde schon vor einer Woche bestreikt. Das Unternehmen versicherte damals, die Filiale habe regulär geöffnet und die Kunden könnten wie gewohnt einkaufen gehen.

Einzelhandel: Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde

Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber bezeichnet die Gewerkschaft als unzureichend. „Anstatt die dringenden Bedürfnisse der Beschäftigten anzuerkennen, spielen die Arbeitgeber auf Zeit. Jetzt werden sie die Antwort direkt aus den Betrieben erhalten“, wird Gewerkschaftssekretär Kay Lipka in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Arbeitgeberseite hatte unter anderem eine Erhöhung von 150 Euro ab dem 1. August und eine Inflationsausgleichsprämie von 450 Euro im August sowie ein Mindeststundenentgelt von 13 Euro vorgeschlagen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 2,50 pro Stunde sowie ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro. Die Tarifverhandlungen werden am kommenden Freitag, 25. August, fortgesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen