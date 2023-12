Doppelter Weihnachtsrock: Superzeit und Mr. Most Money Man

Oberhausen. Alle Jahre wieder naht in Oberhausens Gdanska am Altmarkt der Party-Stress: Mit zwei rockenden Weihnachtskonzerten an zwei Tagen

„Süßer die Oldies nie klingen“ - und auch nur selten so zahlreich. Denn alle Jahre wieder rüstet sich das Gdanska am Altmarkt zum weihnachtlichen Rock-Doppel. Schlag auf Schlag geht‘s am Freitag, 22., und Samstag, 23. Dezember, in den vorweihnachtlichen Endspurt mit bewährten Fachkräften unter den rockenden Partybands.

Den Anfang übernimmt, auch dies hat schöne Tradition, der Verein Gitarrissimo als Gastgeber für „Superzeit“, eine von etlichen erfolgreichen Bands aus der langen musikalischen Laufbahn von Winfried Baar. Zum dann 14. Mal liefern die Rock-Veteranen eine stolze Phalanx von soften bis knackigen Hits. Karten zu 18 Euro gibt‘s unter 0208 20 54 504, zeitige Reservierung ist angesagt.

Warm verpackt: „4M – Mr. Most Money Man“ spielt am 23. Dezember allerdings drinnen im gemütlichen Gdanska, dass es allen wohlig-warm werde. Foto: Oliver Mengedoht / Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am folgenden Abend, Samstag, 23. Dezember, übernimmt - ebenfalls wie „alle Jahre wieder“ - der Rock Christmas von Mr. Most Money Man. Und hier ist die Tradition sogar noch eindrucksvoller: Bereits zum 33. Mal steht die Band um Sänger Thomas Engel für den guten Zweck auf der Bühne.

Seit 1990 gastiert das Konzert alljährlich und ausnahmslos in Oberhausen und darf als Bestandteil der Reihe „Bewegender Oberhausener Adventskalender“ als vorletztes „Kultürchen“ unmittelbar vor dem Fest gelten. Mr. Most Money Man bietet Song-Favoriten aus den vergangenen vier Dekaden. Wie in den Vorjahren gehen die kompletten Einnahmen (aus jeweils 9 Euro an der Abendkasse) an „Pupils for the Poor“ der Caritas Lipova / Rumänien AG des Elsa-Brandström-Gymnasiums.

Und weil aller guten Dinge drei sind, bieten Maria und Czeslaw Golebiewski als Gastgeber auch noch eine klangvolle Bescherung am zweiten Weihnachtstag um 18 Uhr: Beim gemeinsamen Weihnachtsliedersingen mit dem Duo „Benrose“, Rosa und Benedikt Frackiewicz, ist der Eintritt frei, doch eine Tischreservierung empfohlen unter 0208 620 1375.

