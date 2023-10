Donnerstag: WAZ-Kino-Café mit Kaffee, Gebäck und Film

Christoph Maria Herbst als Dieter in einer Szene des Films „Ein Fest fürs Leben“. Die Komödie wird in der Oberhausener Lichtburg beim WAZ-Kino-Café gezeigt.

Oberhausen. Nur 6,50 Euro kostet der Eintritt ins WAZ-Kino-Café in der Oberhausener Lichtburg – inklusive Kaffee, Gebäck und den Film „Ein Fest fürs Leben“.

Das WAZ-Kino-Café in der Oberhausener Lichtburg startet wieder am ersten Donnerstag im Monat, diesmal also am 2. November 2023. Ab 11 Uhr gibt es Kaffee und Gebäck im Café des Traditionskinos an der Elsässer Straße 26 in der Oberhausener Innenstadt.

Diesmal zeigt der Lichtburg Filmpalast ab 11.30 Uhr nach einem Kurzfilm der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen als Hauptfilm die Komödie „Ein Fest fürs Leben“ mit Christoph Maria Herbst („Stromberg“) , Cynthia Micas, Marc Hosemann, Jörg Schüttauf und Anne Schäfer. Der Eintritt kostet inklusive Kaffee und Gebäck 6,50 Euro.

Drehbuchautor und Regisseur Richard Huber, der bisher vor allem mit TV-Produktionen erfolgreich war, wagt sich für seinen ersten Kinofilm ans Remake der französischen Komödie „Das Leben ist ein Fest“ von Oliver Nakache und Eric Toledano („Ziemlich beste Freunde“). Er überträgt die Geschichte von einer turbulenten Hochzeitsfeier, die vollkommen aus dem Ruder läuft, auf deutsche Verhältnisse.

„Stromberg“-Star Christoph Maria Herbst wird darin die Rolle des Hochzeitsplaners übernehmen, die im Original von Jean-Pierre Bacri gespielt wird. Die Feier findet in einer exklusiven Location statt – mit genauso exklusiven Gästen mit noch exklusiveren Wünschen.

Der Hochzeitsplaner versucht mit der Hilfe von Fotografen, Sängern und einer Armee von Köchen und Kellnern, es allen Recht zu machen. Doch dann kommt es auch noch zu einem Stromausfall, die Steuerbehörde steht vor der Tür und es stellt sich heraus, dass einige der Lebensmittel verdorben sind.

