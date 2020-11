Dominik Stenkamp (CDU) zum Bezirksbürgermeister gewählt

Im Stadtbezirk Alt-Oberhausen übt erstmals ein CDU-Politiker das Amt des Bezirksbürgermeisters aus. Am Mittwochabend hat die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen Dominik Stenkamp (43) einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bei der Wahl der Bezirksvertretung am 13. September war die CDU erstmals stärkste Partei geworden. Sie stellt auch die stärkste Fraktion.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Nicht im Rathaus getagt

Dominik Stenkamp (CDU) ist zum neuen Bezirksbürgermeister für Alt-Oberhausen gewählt worden. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wegen Corona fand die erste Sitzung in der Luise-Albertz-Halle statt. CDU, SPD und Grüne präsentierten dort einen gemeinsamen Wahlvorschlag. Er wurde auch von anderen Parteien oder Wählergruppen unterstützt. Denn in geheimer Wahl erhielt er 16 von 18 abgegebenen Stimmen. Die drei Parteien kamen in der Sitzung aber nur auf 13 Stimmen. Anders als in Osterfeld stellte sich die AfD nicht zur Wahl. Sie hat zwei Sitze in der Bezirksvertretung. Es gab aber zwei Enthaltungen.

Zwei Neulinge als Stellvertreter

Nach dem Wahlgang am Mittwoch sind Ralf Bohnes (SPD) und Tim Heinzen (Grüne) künftig die beiden Stellvertreter von Dominik Stenkamp. Beide sind neu in das Gremium gewählt worden. Stenkamp dagegen gehörte ihm schon an. Der Lehrer an einer Duisburger Gesamtschule fiel bisher durch betont sachliches Auftreten auf.

Stenkamp tritt die Nachfolge von Dorothee Radtke (SPD) an, die zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten war. Sie eröffnete, wie es das Gesetz vorschreibt, die erste Sitzung der neuen Bezirksvertreter – und wurde anschließend mit Applaus verabschiedet.