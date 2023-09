What a Döner Döner für 1 Cent: Neuer Imbiss öffnet in Oberhausens City

Oberhausen. In der Oberhausener Innenstadt eröffnet bald ein neuer Döner-Imbiss. Zur Eröffnung gibt’s die fleischige Brottasche quasi geschenkt.

In der Oberhausener Innenstadt öffnet Mitte Oktober ein neuer Döner-Imbiss. Diese Nachricht an sich wäre wohl kaum erstaunlich – wenn sich das Unternehmen dahinter nicht eines Marketing-Tricks bedienen würde, der derzeit in der Region umgreift: Am Eröffnungstag gibt es den Döner für gerade einmal einen Cent – also quasi geschenkt.

„What a Döner“ betreibt bislang einen Döner-Imbiss in Wuppertal. Dieser Tage ist eine Neueröffnung in Köln geplant, es folgen Oberhausen und dann Düsseldorf. So bestätigt es ein Sprecher auf Nachfrage. Wann genau der Oberhausener Imbiss an der Helmholtzstraße 63 eröffnen wird, steht noch nicht fest, spätestens Mitte Oktober ist avisiert.

Döner für 1 Cent: Polizeieinsatz in Oberhausen

Oberhausen hat durchaus schon Erfahrungen gemacht mit 1-Cent-Dönern: Im Dezember 2022 sorgte der Ansturm auf den Döner-Franchise-Imbiss „Baba’s Döner“ des Berliner Rappers Massiv für einen Polizei-Einsatz. Die Eröffnung ist eskaliert, Fans drückten sogar die Scheibe des Ladenlokals ein, das sich tatsächlich nur einige Schritte von der nun geplanten „What a Döner“-Filiale befindet. >>> Zum Nachlesen: Rapper Massiv eröffnet Döner-Laden: Fans drücken die Scheibe ein

In Duisburg sorgte zuletzt die Eröffnung von „Haus of Döner“ für Schlagzeilen, es bildete sich eine lange Schlange vor dem Imbiss, der wegen eines Namensstreites mit dem Streaming-Anbieter Netflix bekannt ist. Name und Aufmachung der Filialen ähneln der Netflix-Serie „Haus des Geldes“. In Moers warteten Fans am Freitag (29. September) teils über Stunden auf die Eröffnung der dortigen „Haus des Döners“-Filiale. Ähnliche Szenen erlebte Bottrop, als im Juni dort ein Imbiss-Betreiber den Döner für einen Cent anbot.

Ob sich Oberhausen auf die Eröffnung des Dönerladens vorbereitet, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage an die Stadt blieb bislang unbeantwortet.

