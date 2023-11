Diskussion: Bekannter TV-Professor kommt nach Oberhausen

Im Oberhausener Ratssaal, hier aufgenommen beim Tag der Demokratie am 15. September 2023, diskutieren Experten am 28. November über das politische Klima in Oberhausen.

Oberhausen. Experten diskutieren mit Oberhausener Bürgern über die gesellschaftliche Stimmung. Auch ein bekannter TV-Experte ist am 28. November dabei.

Wie ist die Stimmung in der Oberhausener Stadtgesellschaft? Wie ist das politische Klima? Um Fragen wie diese geht es in einer öffentlichen Podiumsdiskussion am Dienstag, 28. November. Der Wissenschaftscampus NRW und die Stadt Oberhausen laden Interessierte ab 18 Uhr in den Ratssaal im Rathaus an der Schwartzstraße 72 ein.

Die Stadt hat zwei Gäste eingeladen: Der bekannteste dürfte Professor Karl-Rudolf Korte sein, der regelmäßig als Experte auch im Fernsehen zu sehen ist und die politische Lage in Deutschland analysiert. Korte ist seit 2002 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen im Fachgebiet „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Governance-Theorien“. Seit der Gründung im Jahr 2006 ist er Direktor der NRW School of Governance.

Mit dabei ist auch Silke Borgstedt. Seit Juli 2021 ist sie Geschäftsführerin des Sinus-Instituts. Ihre aktuellen Arbeits- und Themenschwerpunkte sind: Alltagsästhetik, Familiensoziologie, soziokulturelle Trendforschung und digitaler Wandel.

Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden: https://lmy.de/HjL

