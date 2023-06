Direkt und streitbar: IHK-Manager Gerald Püchel verstorben

Oberhausen. Gerald Püchel ist tot. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer der IHK Essen, Oberhausen und Mülheim wurde nur 66 Jahre alt.

Gerald Püchel war nicht nur in Unternehmenskreisen im Ruhrgebiet bekannt: Er analysierte klar und manchmal hart die Wirtschaftslage in den Revier-Städten, nahm selten ein Blatt vor dem Mund. Er sorgte sich um den Industriestandort der Region und warb vergeblich für den Weiterbau der Autobahn A52, er beklagte die schwindende Malocher-Mentalität der Bevölkerung und sparte nicht mit Kritik an der wirtschaftlichen Entwicklung der Region Essen, Mülheim und Oberhausen.

13 Jahre lang, bis Oktober 2021, stand Gerald Püchel als Hauptgeschäftsführer an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Essen, Oberhausen und Mülheim. Nach nur gut anderthalb Jahren im Ruhestand ist jetzt der streitbare IHK-Lenker tot. Er litt bereits längere Zeit an einer schweren Krankheit. Püchel verstarb, wie die IHK am Donnerstag mitteilte, am 20. Juni 2023 im Alter von nur 66 Jahren.

IHK-Präsidentin Jutta Kruft-Lohrengel würdigte Püchels Wirken für die Wirtschaft im Ruhrgebiet über fast eineinhalb Jahrzehnte. Dieser sei „stets klar in der Formulierung, aber immer verbindlich und konstruktiv im Ton“ gewesen, sagt die Oberhausenerin. „Für Gerald Püchel war die Förderung der Aus- und Weiterbildung ein Herzensanliegen“, wobei er die Bedeutung der dualen Berufsausbildung betonte – und mahnte, dass diese auch beim Trend zur Akademisierung nicht vergessen werden dürfe.

Püchel sah Aufbruchstimmung in Oberhausen

Über viele Jahre hinweg beurteilte Püchel die wirtschaftliche Entwicklung Oberhausens kritisch, erst nach dem Wechsel des Oberbürgermeister-Amtes zu Daniel Schranz (CDU) änderte sich das. „Es ist wahrnehmbar in den letzten Jahren etwas passiert, es herrscht Aufbruchstimmung“, sagte Püchel im Sommer 2019.

In seiner Amtszeit hat Püchel nach Angaben der IHK immer das Ehrenamt betont, denn „er wusste, dass die Stärke der IHK-Arbeit auf dem ehrenamtlichen Engagement der vielen Unternehmerinnen und Unternehmer und zahlreichen Prüfenden basierte“. Für die Belegschaft sei Püchel ein nahbarer Hauptgeschäftsführer gewesen, „sie konnten ihn immer ansprechen“, lobt Kruft-Lohrengel. „Wir verlieren mit ihm einen wichtigen Fürsprecher der Wirtschaft in Essen, Mülheim und Oberhausen.“

