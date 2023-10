Dinslakener wirft tote Tochter (3) in Rhein-Herne-Kanal

Zwischen der Kunstbrücke "Slinky Springs to Fame" und der Rohr-Brücke soll ein Dinslakener seine tote Tochter in den Rhein-Herne-Kanal geworfen haben (Symbolbild).

Dinslaken/Oberhausen. Ein Vater meldet sich bei der Polizei und erzählt, dass er seine tote Tochter in den Kanal geworfen und versenkt habe. Das ist bisher bekannt.

Ein Mann aus Dinslaken soll seine verstorbene Tochter (3) mit Gewichten beschwert in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens geworfen haben. Am Freitag erschien der 40-Jährige auf der Polizeiwache in Dinslaken und berichtete davon, dass seine Tochter ums Leben gekommen sei. Er habe sie dann mit zusätzlichen Gewichten beschwert und im Rhein-Herne-Kanal versenkt, das teilen die Polizei Duisburg und die Staatsanwaltschaft Duisburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntag mit.

Nachdem der Fall bekannt wurde, richtete die Staatsanwaltschaft Duisburg umgehend eine Mordkommission ein, die unter anderem zu den genauen Hintergründen ermittelt, Zeugen vernimmt und Spuren auswertet. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der 40-jährige Deutsche seine Tochter – möglicherweise als Erziehungsmaßnahme – für ein paar Tage in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken eingesperrt haben. Dort soll er sie mit Essen und Trinken versorgt und immer wieder nach ihr geschaut haben.

Kind starb an erbrochenem Speisebrei

Als er am Morgen des vergangenen Sonntags (1. Oktober) wieder nach ihr gesehen habe, war das Mädchen verstorben. In den Abend- oder frühen Nachtstunden des gleichen Tages habe er dann den Leichnam mit Gewichten beschwert in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen. Der genaue Ablageort befindet sich zwischen der Rohr-Brücke und der Slinky Springs to Fame-Brückenkonstruktion.

In der Nacht zu Samstag (7. Oktober) unterstützte die Oberhausener Feuerwehr mit Tauchern die Ermittler der Mordkommission bei der Suche nach dem verstorbenen Mädchen. Die Taucher fanden das Kind und bargen es. Ein Rechtsmediziner obduzierte die Dreijährige und stellte fest, dass das Kind an erbrochenem Speisebrei gestorben ist. Verletzungen hatte das Mädchen nicht.

Dinslakener sitzt in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an: Dei Polizei sucht dazu Zeugen, die die Ablage des Leichnams in den Rhein-Herne-Kanal am Abend des 1. Oktober beobachtet haben. Unter der Rufnummer 0203/2800 können Zeugen Kontakt zur Mordkommission aufnehmen.

Der 40-jährige Dinslakener sitzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Der Vater äußert sich bislang laut Mitteilung nicht weiter gegenüber den Ermittlern.

