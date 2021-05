Dinslakener tunte sein Fahrrad mit einem Elektromotor

Ein Dinslakener hat sein Fahrrad getunt und mit einem E-Motor Marke Eigenbau ausgestattet. Mit dem Rad war er am Mittwoch, 26. Mai, auf der Franzosenstraße in einen Unfall verwickelt.

Dinslaken. Ein 48-Jähriger war auf der Franzosenstraße in einen Unfall verwickelt. Er flüchtete und wurde von zwei Männern auf der Dickerstraße aufgehalten.

So manche Leute sind recht erfinderisch. Dazu zählt auch ein 48-jähriger Dinslakener, der am Mittwoch durch sein Zweirad und durch sein Verhalten erst aufgefallen war, dann verfolgt und zu einem Fall für die Polizei wurde. Sein eigenes Fahrrad hatte er nämlich mit einem Elektromotor, laut Polizei war es ein Selbstbausatz, ausgestattet. Damit schaffte er satte 40 Stundenkilometer. Und so flott war er kurz vor 13 Uhr auf dem rechten Radweg der Franzosenstraße in Richtung Dickerstraße unterwegs.

„Aus dem Weg, weg da!“

Ein 38-jähriger Zeuge aus Oberhausen beobachtete dann einen 56-jährigen Autofahrer aus Dinslaken, der von einem Grundstück in den fließenden Verkehr abbiegen wollte. Da der Radfahrer noch weit genug entfernt schien, fuhr der Autofahrer auf den Radweg vor. In diesem Moment sei der „E-Bike“-Fahrer auch schon angeflogen gekommen, gestikulierte wild und schrie laut: „Aus dem Weg, weg da!“ In letzter Minute gelang es dem 48-jährigen Radler aus Dinslaken das Gefährt soweit abzubremsen, dass er nur leicht gegen den stehenden Wagen des Dinslakeners prallte.

Das schien ihn sehr verärgert zu haben. Denn bevor er anschließend das Auto umkurvte und wieder in die Pedale trat, trat er noch einmal kräftig hinten gegen das Auto. Daraufhin sprang der Zeuge in sein Auto und nahm zusammen mit dem Autofahrer die Verfolgung auf. Doch ihre lauten Rufe „Stehenbleiben!“ ignorierte der Flüchtende.

Autofahrer keilten den „Raser“ ein

An der Dickerstraße endete die Flucht des „E-Bikers“. Dort gelang es den beiden Autofahrern, den Raser mit ihren Fahrzeugen einzukeilen. Doch selbst jetzt versuchte er wieder auszureißen, woraufhin der Oberhausener ihn kurzerhand am Schlafittchen packte, bis Polizeibeamte eintrafen.

Die Beamten staunten nicht schlecht über das Gefährt und stellten es zur Beweissicherung sicher. Der 48-Jährige hatte vor Ort zugegeben, dass das Rad durch den selbst angebauten Elektromotor 40 km/h fahren würde. Jetzt dürfte dem Dinslakener erst einmal jede Menge Ärger ins Haus stehen. Ihn erwartet nämlich ein Strafverfahren. Der Autofahrer wird dank der tatkräftigen Hilfe des Zeugen wohl nicht auf seinem Schaden sitzen bleiben.

Oft wird die Geschwindigkeit von E-Bikes unterschätzt

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei darauf, dass sich im letzten Jahr viele Pedelec- und E-Bike-Fahrer verletzt hatten. Autofahrer würden oft die Schnelligkeit der Räder unterschätzen, in einigen Fällen seien die Radfahrer aber auch mit der Handhabung überfordert. „Frisierte“ E-Bikes und Pedelcs würden ein noch höheres Gefahrenpotential haben, da die Bremsen beispielsweise für eine weit höhere Leistung oft nicht ausgelegt sind. Außerdem liege beim Tuning kein Kavaliersdelikt vor: Das Fahrrad wird zum Kraftfahrzeug, Versicherungspflichtig und zudem würde noch ein Führerschein erforderlich werden. Außerdem holt sich die Versicherung bei einem Schaden eventuell das Geld beim Bastler zurück.

