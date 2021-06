Digitale Bürgerversammlung zur Bebelstraße in Oberhausen

Oberhausen. Im Rahmen der geplanten Bebauung an der Bebelstraße findet am 7. Juni eine Online-Bürgerversammlung statt. Es geht um die künftige Nahversorgung.

Im Rahmen der geplanten Bebauung an der Bebelstraße in Oberhausen findet am Montag, 7. Juni, ab 18 Uhr eine Online-Bürgerversammlung statt. Thema: Der zentrale Versorgungsbereich „Nahversorgungszentrum Alstaden“ soll weiterentwickelt werden. Auf der bisherigen Brachfläche ist die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben geplant.

Im nördlichen Teil sind ein Vollsortiment-Markt und ein Discounter vorgesehen. Im Westen soll der heutige Netto-Markt an der Bebelstraße perspektivisch durch einen Drogeriemarkt ersetzt werden. Im südlichen Bereich ist zudem die Errichtung einer Rettungswache geplant, die an dieser Stelle die zentrale Abdeckung für Alstaden übernimmt.

Anmeldung zur Online-Bürgerversammlung nötig

Interessierte haben während der digitalen Bürgerversammlung die Gelegenheit, sich zu informieren und Anregungen und Hinweise vorzubringen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zur Veranstaltung bis Sonntag, 6. Juni, erforderlich. Bei der Anmeldung muss der volle Name und die E-Mail-Adresse angeben werden. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite https://obhsn.de/b-plan-674.

Zusätzlich werden die Bebauungspläne vom 7. Juni bis zum 5. Juli öffentlich ausgelegt. Einsicht ist im Technischen Rathaus in Sterkrade und in der Bezirksverwaltungsstelle im Rathaus möglich. Wegen der Pandemie wird um eine vorherige Terminvereinbarung gebeten, möglich per Mail an bauleitplaene@oberhausen.de sowie telefonisch unter 0208 825-3265 oder -2498 im Technischen Rathaus. Über die Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen per mail an norbert.dostatni@oberhausen.de oder telefonisch unter 0208 825-2926. Beim Besuch zum vereinbarten Termin ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

