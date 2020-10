Oberhausen. Der Aufbau für die Riesenrad-Rückkehr von Oscar Bruch junior startet in der kommenden Woche. Das Fahrgeschäft am Centro wird höher als zuletzt.

Bei der Expo 2000 wurde es begannt, nun dreht es sich bald am Centro Oberhausen: Der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch junior beginnt am 19. Oktober damit, sein Riesenrad „Sky Lounge Wheel“ in der Neuen Mitte Oberhausen aufzubauen. Das bestätigt uns ein Sprecher auf Nachfrage. Zwar muss der Weihnachtsmarkt am Einkaufszentrum zunächst noch von der Stadt Oberhausen genehmigt werden, das Riesenrad soll sich aber auch ohne Budenwelt drehen.

Ähnlich möchte das Centro Oberhausen mit der Flachau-Alm des österreichischen Wirtes Jakob Kaml verfahren, die als temporäres Restaurant auf dem Platz der Guten Hoffnung öffnen könnte. Die große Holzhütte wird genauso wie die Rodelbahn mit Kunstschnee bereits „auf eigenes Risiko“ aufgebaut, wie das Centro-Management sagt.

Riesenrad: „Sky Lounge Wheel“ steht am ehemaligen Centro-Park

Beim Weihnachtsmarkt 2019 drehte sich am Centro Oberhausen ein von Schausteller Oscar Bruch junior angemietetes Riesenrad. 2020 kommt nun ein bekanntes Rad zurück. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das Riesenrad wird indes, anders als zunächst überlegt, keinen neuen Standort erhalten. Schausteller Bruch kann sein Großfahrgeschäft wieder auf dem ehemaligen Gelände des Centro-Parks aufbauen. Die nach dem Abriss der Wildwasserbahn vor zwei Jahren geschaffene Fläche befindet sich in Nachbarschaft zum Legoland Discovery Center. Hier öffnete bereits die „Game of Thrones Touring Exhibition“.

Zuletzt rätselten die Kirmes-Fans, welches Riesenrad-Modell in der Neuen Mitte aufgebaut wird. Im vergangenen Jahr gastierte Bruch zum ersten Mal beim Centro-Weihnachtsmarkt und brachte ein angemietetes Modell mit 55 Meter Höhe mit. Diesmal stammt das Rad aus dem eigenen Fuhrpark. Das „Sky Lounge Wheel“ drehte sich bereits bei der Sterkrader Fronleichnamskirmes.

Riesenrad: „Sky Lounge Wheel“ ragt 58 Meter in den Himmel

Es ragt mit 58 Metern Höhe noch etwas weiter in den Himmel als der Vorgänger. Das Rad besitzt eine 27 Meter breite Front und ist 22 Meter tief. 400 Tonnen wiegt der Koloss nach dem Aufbau. 40 geschlossene Kabinen drehen sich – bis zu acht Personen dürfen in die Kabinen; allerdings unter Corona-Bedingungen nur aus maximal zwei Haushalten.

Zuletzt rotierte das „Sky Lounge Wheel“ in Trier. Wann das Rad am Centro öffnet, steht noch nicht fest. Es ist durchaus möglich, dass schon kurz nach dem Aufbau die ersten Fahrten absolviert werden können. Der Eintrittspreis wird erst noch festgelegt, heißt es beim Betreiber.