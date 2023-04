Dieses neue Geschäft bereichert den Norden von Oberhausen

Oberhausen. Kreativ gestaltete Waren bietet ein neues Ladenlokal im Stadtnorden von Oberhausen. Der Geschäftsinhaber setzt dabei auf französisches Flair.

Handgemachte Keramik, ganz spezielle Kerzen und besonderer Schmuck in südfranzösischem Ambiente – wer auf der Suche nach exklusiven Geschenkideen ist, kann ab sofort in Schmachtendorf fündig werden.

Das berichtet Tobias Szczepanski, Vorsitzender des Heimatvereins. Der Schmachtendorfer wirft stets einen Blick auf aktuelle Entwicklungen in der örtlichen Geschäftswelt und freut sich über diese jüngste Ergänzung des Schmachtendorfer Warenangebots.

Geschäftsinhaber Raphael Jung (26) hat Mitte März sein kleines Ladenlokal „Scherbenwelt Keramik“ an der Schmachtendorfer Straße 80 eröffnet. „Von der Müslischale bis zur Vogeltränke hat der junge Schmachtendorfer Kunsthandwerker ein breites Repertoire an Keramikarbeiten im Angebot“, berichtet Tobias Szczepanski. Jedes Stück sei dabei ein Unikat. Raphael Jung freut sich über solche Resonanz und erzählt im Gespräch mit der Redaktion: „Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben das Geschäft bereits gelobt!“

In Schmachtendorf ist Raphael Jung vielen Menschen bereits gut bekannt: Bereits auf dem Handwerkermarkt in der Kirche Kempkenstraße und beim Pottshaker-Weihnachtsmarkt hat er seine Waren angeboten – und positive Rückmeldungen erhalten. Mit dem Gang in die Selbstständigkeit ist für den 26-jährigen jetzt der nächste wichtige Schritt erfolgt.

Weitere Künstler bereichern das kreativ gestaltete Warenangebot

Raphael Jung und Sandra Molz im neuen Geschäft an der Schmachtendorfer Straße. Foto: Tobias Szczepanski / Heimatverein

Das Keramik-Fachgeschäft soll künftig auch anderen örtlichen Künstlern eine Plattform bieten. Mit an Bord seien deshalb auch Elena Bazant, die dort ihren individuellen Edelsteinschmuck anbietet, und Sandra Molz mit handgefertigten Kerzen.

Die Vorliebe des Keramikers zum südfranzösischen Lebensstil bleibt dem Besucher des kleinen Geschäftes kaum verborgen. Der gesamte Laden strahlt ein – liebevoll mit Antiquitäten angereichertes – Urlaubs-Ambiente aus.

Bald auch mit Kursen zum Thema Keramik

Blick in die Warenauswahl der „Scherbenwelt-Keramik“. Foto: Tobias Szczepanski / Heimatverein

Raphael Jung experimentiert in seiner Werkstatt bereits mit verschiedenen Tonarten, um ein stets wechselndes Warenangebot bieten zu können. Bald will er auch Grundkurse in die Keramikbearbeitung und „Freies Arbeiten mit Ton“ anbieten, wie er der Redaktion jetzt bestätigte.

Geöffnet ist die „Scherbenwelt-Keramik“ dienstags bis mittwochs und freitags bis samstags von 12 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 14.30 Uhr. Wer außerhalb der Öffnungszeiten ein Geschenk braucht, kann online einkaufen oder den Künstler unter 01 57 / 57 32 85 45 anrufen.

