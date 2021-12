Westfield Centro Dieser Star singt in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen

Oberhausen. Ein angesagter Schlagersänger gastiert in der Rudolf-Weber-Arena. Damit buchen erste Künstler die Halle am Centro Oberhausen unter neuem Namen.

An den Namen müssen sich Konzert-Fans wohl erst noch gewöhnen, aber die Konzertveranstalter schreiben ihn bereits munter auf ihre Tournee-Plakate: Schlagerstar Matthias Reim gastiert am Freitag, 24. März 2023, in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen.

Auch wenn es noch ein Jahr und vier Monate bis zur „Live-Tournee 2022/2023“ des Sängers dauert, so hat die Ankündigung doch etwas besonders. Reim gehört zu den ersten Künstlern, die sich in die Halle unter dem neuen Sponsor im Namen einbuchen.

Arena Oberhausen: Neuer Name für Konzerthalle am Westfield Centro

Noch bis zum Jahresende wird die Arena Oberhausen als König-Pilsener-Arena weitergeführt. 20 Jahre lang hatte die Brauerei aus Duisburg-Beeck der 12.700 Fans fassenden Konzerthalle neben dem Centro Oberhausen ihren Namen verliehen. Das verkürzte „Köpi-Arena“ war in den allgemeinen Sprachgebrauch von Konzert-Fans übergegangen.

Den Vertrag für die Namensrechte hatte die Brauerei nun allerdings nicht verlängert, das Essener Reinigungsunternehmen Rudolf Weber übernimmt diese zum Jahreswechsel. Das beleuchtete Arena-Logo am Platz der Guten Hoffnung wird ausgetauscht und sieht farblich bald der neuen Westfield-Centro-Schrift ähnlich.

Ob König oder Rudolf - Matthias Reim kennt die Bühnenbretter in Oberhausen sehr gut. Oberhausen gilt als gutes Pflaster für Schlagersänger, weil es hier besonders viele kleinere und größere Szene-Veranstaltungen und regelmäßig neue Freizeit-Angebote gibt. Das Freiluft-Festival „Oberhausen Olé“, bei dem Reim ebenfalls schon auftrat, gehört zu einem der größten Genre-Partys des Landes.

Arena Oberhausen: Matthias Reim kennt die Oberhausener Bühnen gut

Doch auch ohne Kollegen ist Matthias Reim in Oberhausen schon herumgekommen. Bei seiner "Unendlich-Tournee 2014" sang der 64-Jährige in der verkleinerten Arena vor 3000 Fans. Mit Hitparaden-Hits wie „Verdammt ich lieb’ dich“ und „Ich hab' geträumt von dir“ wurde der Korbacher Anfang der 1990er-Jahre berühmt.

Mit seiner Ex-Partnerin, der Schlagersängerin Michelle, sang er das Duett „Du Idiot“. Zuletzt coverte Baywatch-Bademeister David Hasselhoff Reims Nummer-eins-Hit „Verdammt ich lieb dich“ überwiegend in englischer Sprache.

Für das Konzert am Freitag, 24. März 2023, in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen startet der Vorverkauf bereits am Freitag, 17. Dezember 2021. Tickets gibt es ab 40 Euro.

