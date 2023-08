Diese Top-Themen des bisherigen Jahres bewegen Oberhausener

Die Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade im Juni 2023 wurde von einem tragischen Unfall überschattet. Der Sohn einer Schaustellerfamilie starb. Sein Schicksal und das seiner Familie hat viele Leserinnen und Leser berührt.

Oberhausen. Im bisherigen Jahr 2023 ist viel passiert in Oberhausen: Stars begeisterten, Läden machten dicht und das Thema Heizung wurde zum Aufreger.

Streik, Kirmes, Konzerte mit Stars, Schul-Ärger, neue Geschäfte – in den ersten sieben Monaten 2023 war in Oberhausen viel los. Diese Artikel auf unserer Internetseite waz.de/oberhausen haben unsere Leserinnen und Leser am meisten interessiert.

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Januar 2023

Im Januar hat die Gewerkschaft Verdi die Tarifrunde im öffentlichen Dienst eingeläutet. Vor dem Oberhausener Rathaus zeigte sie Flagge. Weil die Preise für Lebensmittel, Energie und andere Dinge des täglichen Bedarfs stark gestiegen waren, forderte Verdi ein Entgelt-Plus von 10,5 Prozent. Unser Bericht über die Tarifverhandlungen hat viele Leserinnen und Leser interessiert. Und auch in den Folgemonaten hat uns das Thema noch begleitet. Mehrmals blieben wegen Streiks zum Beispiel die Kitas geschlossen.

Dieser Artikel stieß ebenfalls auf großes Interesse: Discounter an der Mellinghofer Straße gibt auf: Der Penny-Markt wird nicht mehr wieder öffnen. Im April wurde dann bekannt, dass an dieser Stelle die Drogeriekette Rossmann einzieht.

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde häufiger gestreikt. Auch der Oberhausener Nahverkehr war betroffen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Neue und alte Geschäfte im Februar 2023

Im Februar verlor das Bero-Zentrum in Oberhausen ein bekanntes Geschäft: Der Computerspiel-Shop Gamestop zog Ende des Monats aus. Die Oberhausener Filiale war dabei nur eine von vielen in Deutschland, die das US-Unternehmen geschlossen hat. Unser Artikel über das Ende eines einst so beliebten Ladens hat in diesem Monat besonders viele Menschen erreicht.

Und auch ein anderes Geschäft weckte das Interesse unserer Leserinnen und Leser. Nach langem Streit hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden: Der Sportartikel-Händler Decathlon darf eine Filiale in der Nähe des Oberhausener Centros auf dem Stahlwerksgelände bauen. Die Kritik der Nachbarstädte und der Protest alteingesessener Sportfachhändler der gebeutelten Innenstadt hatten keinen Erfolg.

Ein Schlagerstar begeistert im März 2023

Roland Kaiser hatte im März in der Arena Oberhausen vor 10.000 Fans einfach die Ruhe weg. Ruhig blieb es bei dem Konzert aber nicht. Die Fans kannten seine Hits („Dich zu lieben“, „Joana“, „Warum hast du nicht nein gesagt“) natürlich auswendig. Den größten Jubel erntete der 70-Jährige für den kurzen Satz: „Ich denke nicht daran, aufzuhören.“ Mit seiner Tournee feierte der Schlagerstar auch in unserer Stadt seinen runden Geburtstag. Unseren Konzertbericht und den meistgelesenen Artikel im März 2023 lesen Sie unter dieser Überschrift im Internet auf der waz.de/oberhausen-Seite: Roland Kaiser in Oberhausen: Kulisse überrascht selbst Fans.

Ebenfalls vielgelesen wurde die Nachricht, dass das marode Finke-Möbelhaus in Oberhausen Sterkrade abgerissen werden soll – zugunsten von Wohnungen.

Roland Kaiser begeisterte seine Fans im März in der Arena Oberhausen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Gasheizung? Öl? Oder Wärmepumpe? Der April 2023

Die Heizung – sie begleitet uns schon das ganze Jahr, egal wie warm oder kalt es ist. In den ersten sieben Monaten haben wir eine Vielzahl von Artikeln zu den Folgen des geplanten Einbauverbots für Heizungen mit überwiegendem Gas- und Heizölverbrauchs recherchiert und geschrieben. Im April haben wir darüber berichtet, warum ein Energietechnik-Professor den Einsatz von Wärmepumpen kritisch sieht. Einer von vielen Artikeln zum Thema, das viele unserer Leserinnen und Leser besonders interessiert hat.

Ebenfalls viel Anklang fand dieser Text: Centro Oberhausen: Bekannte Mode-Marke kommt – für einen Tag: Die Mode von Karo Kauer wurde am 5. Juli einen Tag lang auf dem Luise-Albertz-Platz vor dem Eingang zur Schlemmermeile Coca-Cola-Oase gezeigt.

Schulstreitigkeiten und große Party im Mai 2023

An der Oberhausener Luisenschule gab es Krach. Sieben von zwölf Lehrkräften der Grundschule wollten sich versetzen lassen. Gründe dafür waren wohl Unstimmigkeiten mit der neuen Schulleitung. Wir haben im Mai nachgehört, die Details des Streits aufgeschrieben und mit Eltern gesprochen – und damit viele Menschen erreicht.

Auf großes Interesse stieß auch unsere Fotostrecke zum Revival-Festival der in den 90er Jahren so beliebten Oberhausener Discos Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy.

Traurige Nachricht im Juni 2023

Den Juni hat eine traurige Nachricht dominiert: Auf der Oberhausener Fronleichnamskirmes ist der Sohn einer Schaustellerfamilie tödlich verunglückt. Der 17-Jährige wollte im Break Dance die Fahrchips einsammeln, als sich das Fahrgeschäft in Bewegung setzte. Der junge Mann wurde vom Drehteller geschleudert und verletzte sich so stark, dass er noch am Unfallort starb. Sein Schicksal und das seiner Familie hat viele unserer Leserinnen und Leser bewegt.

Vielgelesen wurde außerdem der Bericht über den Sohn des Oberhausener Oberbürgermeisters: Mit 885 Punkten machte Benedikt Schranz das beste Abitur in Bottrop. Sein Abi-Schnitt: 0,75! Jetzt will der 18-Jährige Jura studieren.

Sommerthemen trotz Regenwetters im Juli 2023

Auch wenn das Wetter im Juli 2023 nicht gerade viel mit „Sommer“ zu tun hatte, beschäftigte unsere Leserinnen und Leser im Ferienmonat dennoch sommerliche Themen. Zum Beispiel: das Freibad. Unser Artikel „Eltern wehren sich gegen strenge Freibad-Regel in Oberhausen“ hat besonders viele Menschen erreicht. Diskutiert wurde in diesem Sommer neben den Ausschreitungen in Berliner Freibädern auch die Schwimmflügelpflicht im Revierpark Vonderort.

Ebenfalls beschäftigt hat Oberhausen eine Lkw-Kontrolle, bei der die Polizei einige Verstöße feststellte. Das Ergebnis: insgesamt 8400 Euro Bußgeld für Fahrer und Spediteur, denn die erlaubten Lenkzeiten waren erheblich überschritten und Pausen wurden nicht eingehalten.

Sie sind besonders an Nachrichten über das Centro Oberhausen interessiert? Dann erhalten Sie hier einen Überblick: Hier geht’s zu unserer Themenseite Centro Oberhausen

Restaurants, Kneipen. Cafés: Die Oberhausener Gastro-Szene hat viel zu bieten. Die wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten bündeln wir auf einer Themenseite: Hier geht’s zur Sonderseite Gastro Oberhausen

Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Den schönsten Biergarten? Unser Gastro-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und versorgt Sie mit aktuellen News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet: Hier kostenlos anmelden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen