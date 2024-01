Diese Namen haben die Oberhausener 2023 ihren Babys gegeben

Oberhausen 2022 waren die Vornamen Lina, Elias und Liam bei Oberhausener Eltern besonders beliebt für ihren Nachwuchs. 2023 gab es neue Spitzenreiter.

Pauline, Constantin, Josephine, Maximilian – Babynamen, die im Jahr 2023 fast schon aus der Reihe fallen. In Oberhausen haben sich viele Eltern im vergangenen Jahr dafür entschieden, ihrem Nachwuchs einen kurzen Namen zu geben. Die Mädchen heißen Malia, Mia, Emilia, Lia, Mila, Lina. Kurz – und sie klingen auch recht ähnlich. Bei allen folgt auf den Vokal I kurz darauf ein A. Auffällig bei Platz 1 der weiblichen Vornamen: Das I fehlt.

21 Eltern in Oberhausen haben sich im Jahr 2023 für den Namen Emma (als ersten Vornamen) entschieden. Der Name stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „die Allumfassende“ oder „die Große“. Bereits im 19. Jahrhundert war Emma ein beliebter weiblicher Vorname.

Hinter Emma an der Spitze (Platz 10 im Jahr 2022) liegt der Name Malia, der im Vorjahr noch gar nicht auf den vorderen Plätzen der Rangliste auftauchte. Platz 3 belegt Mia (20 Beurkundungen, im Jahr 2022 waren es zwölf). Ein Jahr zuvor führte der Name Lina die Rangliste an, 2023 wählten ihn noch 14 Paare (Platz 8). Platz 2 des Vorjahres – Emilia – belegt nun Platz 4 (19 Beurkundungen). Mila rutscht von Platz 3 (2022) auf Platz 6 (2023).

Die beliebtesten Mädchennamen in Oberhausen im Jahr 2023:

Emma Malia Mia Emilia Lia Mila Ella Lina Leni Sophia

Auch bei den männlichen Vornamen haben sich die kürzeren durchgesetzt. Ben führt die Rangliste an. Der Name kommt aus dem Hebräischen und ist die Kurzform von Benjamin, was „Sohn der rechten Hand“ oder „Glückskind“ bedeutet. 22 Paare in Oberhausen haben ihr Kind im Jahr 2023 Ben genannt. Im Jahr zuvor haben sich noch viele Mütter und Väter für die Namen Elias und Liam entschieden. Elias belegt 2023 Platz 3, Liam Platz 4. Noah, im Vorjahr ebenfalls sehr beliebt, wurde 2023 19-mal vergeben und landet auf Platz 2.

Die beliebtesten Jungennamen in Oberhausen im Jahr 2023:

Ben Noah Elias Liam Adam Felix Hamza Lio Milan Matteo

Bei den Zweitnamen wendet sich übrigens das Blatt. Da darf es dann doch etwas länger sein: zum Beispiel Alexander (Platz 2) oder Maximilian (Platz 9) bei den Jungen, Johanna (Platz 9) bei den Mädchen. Der beliebteste weibliche Zweitname war 2023 in Oberhausen Sophie (23-mal vergeben), der beliebteste männliche Ali (elfmal).

Bundesweit führen die Namen Emilia und Noah die Statistik an, die auch in Oberhausen auf den oberen Plätzen landen. Duisburg liegt voll im Trend, auch hier stehen diese beiden Namen an der Spitze. In Oberhausens Nachbarstadt Mülheim sind die Vornamen Noah, Eva, Lia und Mira am beliebtesten. In Essen entschieden sich Eltern 2023 am häufigsten für Marie und ebenfalls für Noah.

