Märchen meet Marimbas, heißt es am 24. November in der Fabrik K14.

Lesung und Musik Diese märchenhafte Show gibt es bald in der Fabrik K14

Oberhausen. Wer Märchen mag, ist am 24. November in der Oberhausener Fabrik K14 genau richtig. Eine besonders fantasievolle Veranstaltung lockt das Publikum.

In der Fabrik K14 gibt es bald ein märchenhaftes Spektakel. Die beiden Erzählerinnen Rosi Dinklage und Sabine Schulz erwecken dort Märchen aus aller Welt kreativ zum Leben.





Dem Publikum werden dabei fantasievolle Geschichten unterschiedlichster Art präsentiert – von herzhaft und derb bis hin zu lustig und sinnlich. Die musikalische Untermalung übernimmt die Gruppe „Karibu Sounds of Marimbas“. Seit mehr als 20 Jahren begeistert sie ihre Fans mit den Klängen afrikanischer Marimbas und mit Percussion-Instrumenten. Die mitreißende Performance soll Zuhörende in allen Facetten ansprechen und zum Mitmachen animieren.

Mix aus Märchen und Marimbas hat eine lange Tradition

In der Markuskirche der heutigen evangelischen Sophien-Kirchengemeinde hat der Mix aus Märchen und Marimbas eine lange Tradition. Nun findet er zum ersten Mal auch im K14 statt.

Die märchenhafte Show findet am Freitag, 24. November, in der Fabrik K14 an der Lothringer Straße 64 statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro (Anmeldung oder Abendkasse).

Tickets: 0208 890468 oder 0163 4277626; E-Mail: e.s.brieden@gmail.com

