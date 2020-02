Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal ist Träger einer Behinderteneinrichtung an der Kolberger Straße 50. Der Verein ist nach eigenen Angaben auf seiner Internetseite 1965 aus einer Elternselbsthilfegruppe hervorgegangen. Bis heute besteht der Vorstand aus ehrenamtlich tätigen Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung.

Über die gemeinnützige Gesellschaft Alsbachtal bietet der Verein Dienstleitungen wie Betreutes Wohnen, einen Pflegedienst, Frühförderung oder ein Familienzentrum an. Ein weiteres inklusives und generationenübergreifendes Wohnprojekt betreibt der Verein an der Stadtgrenze zu Holten: das Wohn- und Nachbarschaftsprojekt „Wir am Mattlerbusch“.