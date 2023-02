Cutting Crew landeten mit „(I just) died in your Arms“ einen Schmacht-Dauerbrenner - nun kommen Nick van Eede (re.) und Gareth Moulton nach Oberhausen.

1980er-Gruppe Died in your Arms: Kulttempel holt Kult-Band nach Oberhausen

Oberhausen. Fans der 1980er-Jahre erwartet im Kulttempel Oberhausen die volle Nostalgie-Ladung. Cutting Crew spielen ihren Hit „(I just) died in your Arms“.

Ihr Welthit „(I just) died in your Arms“ schallte schon durch eine Folge der Netflix-Serie „Stranger Things“ - nun dürfen Fans von Cutting Crew auch in Oberhausen lauschen. Die Nostalgie-Musiker packen ihre sieben Sachen, beladen das Setup mit etlichen Hits aus den 1980er-Jahren und steuern damit den Kulttempel an der Mülheimer Straße 24 an. Am Samstag, 7. Oktober, wird die Zeit- und Hitmaschine ab 20 Uhr angeschmissen.

Hinter Cutting Crew verbirgt sich die kanadisch-britische Band um Frontmann Nick van Eede. Gemeinsam mit Gitarrist Kevin Scott MacMichael, Schlagzeuger Martin Beedle und Bassist Colin Farley veröffentlichten sie 1986 mit „Broadcast“ ihr Debütalbum.

Cutting Crew spielen 1980er-Welthit im Kulttempel Oberhausen

„(I just) died In your Arms“ wird seitdem bei so ziemlich jeder 1980er-Party gespielt und brachte der Band eine Nominierung für den weltweit renommiertesten Musikpreis Grammy ein. Fans können weitere ihrer Hits wie „I’ve been in Love before“ oder „One for the Mockingbird“ problemlos mitsingen. Auch diese Songs schafften es damals mehrfach unter die zehn meistverkauften Songs der Woche.

1993 löste sich die Pop-Gruppe allerdings auf. Danach mussten die Anhänger fast ausschließlich von musikalischen Erinnerungen zehren. 2006 fassten Nick van Eede und der erfahrene Gitarrist Gareth Moulton schließlich den Entschluss: Cutting Crew kehren zurück!

Kulttempel plant nach Cutting-Crew-Konzert eine 80er-Jahre-Party

Seitdem sind fünf Alben zusammengekommen. Den Fans im Kulttempel dürfte im Oktober also nicht langweilig werden. Das Album „Ransomed, Healed, Restored, Forgiven“ nahm die Band zusammen mit dem Prague and Slovenia Philharmonia Orchestra auf und spendierte damit ihren bekanntesten Songs ein neues Klanggewand.

Nach dem Konzert soll im Kulttempel nicht Schluss sein: Nach dem Auftritt ist eine 1980er-Party geplant. Die Eintrittskarten kosten inklusive der Aftershowparty rund 39 Euro plus Gebühren.

