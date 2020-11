Diebstahl: Radfahrer klaut in Oberhausen Handtasche aus Auto

Die Polizeiwache in Oberhausen sucht Zeugen, die den Diebstahl an der Klosterhardter Straße beobachtet haben. (Symbolfoto)

Oberhausen. Ein Radfahrer hat in Oberhausen eine Scheibe eingeschlagen, um eine Handtasche aus einem Auto zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Radfahrer hat in Oberhausen eine Autoscheibe eingeschlagen, um eine Handtasche aus einem verschlossenen Auto zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 31-jährige Oberhausenerin am Donnerstagmorgen, 5. November, gegen halb sechs mit ihrem grauen Renault Twingo vom Garagenhof vor das Haus an der Klosterhardter Straße 21, um dann noch einmal kurz in das Gebäude zu gehen.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Diesen kurzen Moment nutzte ein krimineller Radfahrer. Er schlug nach Angaben der Polizei die Scheibe des verschlossenen Autos ein und stahl die Handtasche vom Beifahrersitz. Die Oberhausenerin stand demnach gerade an der Haustüre, als sie das Klirren ihrer Autoscheibe hörte. Sofort rannte sie zum Wagen und sah den Einbrecher noch mit ihrer Handtasche in der Hand.

Der Radfahrer warf die Beute weg und radelte davon

Der Kriminelle habe seine Beute weggeworfen und sei in Richtung Birkenstraße davongeradelt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen und fragen: „Haben Sie am frühen Morgen einen Radfahrer im Bereich Klosterhardter-/Birkenstraße gesehen? Haben Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters? Haben Sie den Radfahrer auf seiner Flucht beobachtet?“ Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat KK22 telefonisch unter der Rufnummer 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.