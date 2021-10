Diebe stehlen zunehmend Katalysatoren aus Oberhausener Autos

Oberhausen. Die Oberhausener Polizei warnt Autofahrer vor stetig umtriebigeren Diebesbanden, die aus alten Autos die Katalysatoren herausschlagen.

Weil an den Börsen die Rohstoffpreise immer schneller und stärker nach oben schnellen, konzentrieren sich ganze Diebesbanden zunehmend auf Katalysatoren in älteren Autos. Das beobachtet die Oberhausener Polizei.

Mehr zufällig erwischten die Ordnungshüter mitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. Oktober) ein junges Diebespaar im Stadtgebiet. Die Polizisten fuhren nach Darstellung des Polizeipräsidiums kurz nach Mitternacht auf der Autobahn A 516 in Richtung Innenstadt – und beim Übergang zur B 223 kam ihnen in falscher Fahrtrichtung auf ihrer Fahrbahn ein grauer Opel entgegen. Noch bevor die Polizisten den offensichtlich orientierungslosen Fahrer zwischen den Auf- und Abfahrten stoppen und kontrollieren konnten, stieß der fast noch mit einem anderen Auto zusammen.

Schwierige Verständigung

Die Verständigung mit den beiden Opel-Insassen gestaltete sich für die Polizeibeamten dann aber schwierig. Weder der Fahrer (21), noch sein Beifahrer (20), die nach Angaben der Polizei aus Rumänien stammen, konnten die Fragen der Polizisten gut verstehen und wirkten extrem nervös – nicht ohne Grund.

Nachdem die Polizisten im Inneren des Autos Werkzeug entdeckten, das typischerweise bei Katalysatordiebstählen Verwendung findet (Wagenheber und Schneiden), fanden sie Tüten mit frisch abgetrennten Abgaskatalysatoren. Die Polizisten nahmen beide Tatverdächtige fest und transportierten sie in Polizeigewahrsam.

Ermittler suchen nun geschädigte Autofahrer

Die Oberhausener Ermittler suchen jetzt nach den Fahrzeugen, von denen die Katalysatoren abgebaut worden sein könnten. Wer Hinweise auf Tatorte oder Geschädigte geben kann, sollte das Oberhausener Einbruchskommissariat KK22 anrufen (0208-8260) oder anschreiben unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

Im Laufe dieses Sommers kam es bereits mehrfach zum Diebstahl von Katalysatoren in Oberhausen. Einmal verhinderten aufmerksame Anwohner sogar einen Katalysatoren-Klau.

Die Oberhausener Polizei empfiehlt allen Autofahrern, ihre Wagen am besten in Garagen oder auf beleuchten und belebten Stellen an Straßen abzustellen. Zudem gibt es elektronische Kfz-Sicherungen, sogenannte Neigungssensoren, die sich mit einer Alarmanlage verbinden lassen. Wird dann ein Kraftfahrzeug mit einem Wagenheber angehoben, löst der Sensor einen Alarm aus, der beispielsweise zum Smartphone des Eigentümers gesendet wird.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen