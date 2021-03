Diebe geben sich als Dachdecker aus und stehlen Goldschmuck

Oberhausen. Zwei Männer haben eine 91-jährige Oberhausenerin bestohlen. Die Täter gaben sich als Dachdecker aus. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Zwei vermeintliche Dachdecker haben am Dienstag, 30. März 2021, eine ältere Dame bestohlen. Die 91-jährige Oberhausenerin ließ die beiden Männer gegen 11 Uhr in ihr Haus in Osterfeld. Die Täter konnten Goldschmuck stehlen.

Zunächst hatte einer der Männer geklingelt und sich als Dachdecker ausgegeben. Die Frau öffnete die Tür dabei zunächst nur einen Spalt breit, ließ die Männer dann aber doch ins Haus. Der vermeintliche Dachdecker ging allein die Treppe hinauf, um angeblich den Dachboden zu überprüfen. Währenddessen kam ein zweiter Mann ins Haus. Wenig später verließen die Männer unverrichteter Dinge das Haus. Erst danach stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck fehlte.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Zeugen hatten zuvor einen braunen Kastenwagen beobachtet, der mehrmals langsam an dem Haus der 91-Jährigen vorbeigefahren war. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Einer der Männer ist laut Aussage männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, kräftig und von europäischem Erscheinen. Er spricht akzentfreies deutsch und trag zum Tatzeitpunkt ein helles Oberteil und eine graue Hose.

Der zweite Verdächtige ist ebenfalls männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er ist schlank, hat ebenfalls ein europäisches Erscheinungsbild und spricht akzentfreies deutsch. Auffallend sind sein schmales Gesicht mit spitzer Nase sowie kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke zum Tatzeitpunkt.

Die Polizei bittet darum, Hinweise zu beiden Personen an das Kommissariat 21 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. Die Polizei weist daraufhin, keine fremden Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Stromableser, Handwerker oder Schornsteinfeger melden sich schriftlich an und klingeln nicht spontan. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei unter der 110 informiert werden.