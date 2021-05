Die Zuglinie RE44 fällt über Pfingsten in Oberhausen aus

Oberhausen. Der RE44 fällt zwischen Bottrop und Duisburg aus. Stattdessen fahren Busse – das sind die neuen Zeiten und Haltestellen für Oberhausen.

Wer über Pfingsten in Oberhausen mit dem RE44 reisen möchte, muss sich auf Verzögerungen einstellen. Der RE44 fällt wegen Bauarbeiten von Freitagabend, 21. Mai, bis Sonntag, 23. Mai, aus. Die Nordwestbahn teilte mit, dass sie in dieser Zeit Busse als Ersatz einsetzen werde.

Der RE44 kann zwischen Bottrop und Duisburg in beide Richtungen nicht verkehren. Die Ersatzbusse ab Oberhausen Hauptbahnhof fahren in beide Richtungen stündlich zwischen 5 und 0 Uhr. Der Ersatzbus nach Duisburg fährt jeweils 14 Minuten nach der vollen Stunde ab; der Ersatzbus nach Bottrop 44 Minuten nach der vollen Stunde. Am Duisburger Hauptbahnhof startet der Ersatzbus zur Minute 18, das heißt 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Er kommt in Bottrop dann zur Minute 11 an – also 46 Minuten später als bei der üblichen Fahrt mit dem RE44.

Der RE44 fällt über Pfingsten aus – diesen Ersatz haben Oberhausener

Am Bottroper Hauptbahnhof erfolgt die Abfahrt der Ersatzbusse zur Minute 47 und somit 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Ankunft ist dann immer Minute 40 – also 47 Minuten später als üblich. In den Ersatzbussen gilt die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Haltestellen der Ersatzbusse sind: Duisburg Hbf (Haltestelle „Neudorfer Straße“), Oberhausen Hbf (Haltestelle „Oberhausen Hbf“), Oberhausen-Osterfeld Süd (Haltestelle „Oberhausen-Osterfeld Süd Bf“), Bottrop-Vonderort (Haltestelle „Vonderort Bf“), Bottrop Hbf (Haltestelle „Bottrop Bahnhof“).

------------------------------

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

….

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen