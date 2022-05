Die wichtigsten Fakten zum Jugendparlament in Oberhausen

Oberhausen. Im August nimmt das neue, das mittlerweile sechste Jugendparlament in Oberhausen seine Arbeit auf. Hier die wichtigsten Fakten dazu.

Nachwuchs-Politiker wollen mitmischen: Insgesamt haben sich 31 Schülerinnen und Schüler zu einer Kandidatur für das 6. Oberhausener Jugendparlament entschlossen. Die Wahl läuft noch bis zum 12. Juni.

Insgesamt werden zwölf weiterführende Schulen im Jugendparlament vertreten sein, unter anderem alle fünf Gymnasien sowie die vier Gesamtschulen. Weiterhin sind Schülerinnen und Schüler von zwei Realschulen und einem Berufskolleg dabei. Das Durchschnittsalter der Kandidatinnen und Kandidaten beträgt 15 Jahre.

Am 18. August wird sich das sechste Jugendparlament konstituieren; seine Amtszeit reicht bis in das Jahr 2024. Wer sich ein Bild von der Arbeit des Jugendparlamentes machen möchte, ist als Gast bei der Abschlusssitzung am 8. Juni willkommen. Das Gremium tagt ab 17 Uhr im Raum „Brüssel“ des Congress-Centrums Oberhausen (Luise-Albertz-Stadthalle) an der Düppelstraße 1 in Alt-Oberhausen.

Dank des Oberbürgermeisters

„Das Jugendparlament liegt mir ganz besonders am Herzen, weil sich junge Menschen durch diese Art der Beteiligung aktiv in die Kommunalpolitik einbringen können“, betont Oberbürgermeister Daniel Schranz und führt weiter aus: „Das ist für uns alle wichtig, denn den Herausforderungen der Zukunft müssen wir gemeinsam begegnen, dafür wollen wir unsere Stadt fit machen.“

Der Dank des Oberbürgermeisters gilt nicht nur den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in ihrer Freizeit für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen wollen, sondern auch der Lehrerschaft. Nur durch ihr Engagement seien die Wahlen zum neuen Jugendparlament möglich.

Erstmalige Konstituierung am 21. Juni 2012

Das erste Oberhausener Jugendparlament konstituierte sich am 21. Juni 2012. Im Jahr 2022 wird nun das sechste Jugendparlament von den Jugendlichen in Oberhausen gewählt. Es ist die direkt gewählte Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Gemeinsam setzen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die Belange der Kinder und Jugendlichen in Oberhausen ein, werden an Vorhaben der Verwaltung beteiligt und starten eigene Aktionen.

Jede weiterführende Schule in Oberhausen kann bei den Wahlen maximal drei Delegierte ins Jugendparlament entsenden. Ein Vertreter des Jugendparlaments ist Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Zudem haben die Vertreter des Jugendparlaments in jedem Ratsausschuss Rederecht. Zwei Mitglieder sind Delegierte im Kinder- und Jugendrat NRW, der landesweiten Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen.

Mehr Informationen unter www.jugendparlament-oberhausen.de

