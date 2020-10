Vor dem für den gesamten Landgerichtsbezirk als Spezialgericht für Umweltsachen zuständigen Amtsgericht Duisburg ging es am Donnerstag (8. Oktober) um eine Oberhausener Hecke. Die steht, oder besser stand, auf einem Grundstück in Klosterhardt-Süd. Zwei Eigentümer sollen sie 2019 gerodet oder die Rodung zumindest veranlasst haben. Das ist nicht das einzige, was an dem Fall bislang ziemlich unklar ist.

Klar ist allerdings, dass sich die 46 und 39 Jahre alten Männer gegen einen Bußgeldbescheid der Stadt Oberhausen wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz wehren, der jeden der beiden 500 Euro kosten soll. Und sicher ist auch, dass eine Anwohnerin – Mieterin eines Beschuldigten – am 14. September 2019 gegen 8.15 Uhr die Polizei wegen der Schnittarbeiten rief. Schließlich endete die gesetzlich vorgeschriebene Schonzeit ja erst 16 Tage später.

Falsche Beschuldigungen

Allerdings soll die Frau so etwas nicht zum ersten Mal getan haben. „Die Dame hat meinen Mandanten immer wieder mit falschen Beschuldigungen und Zivilklagen überhäuft“, so der Rechtsbeistand des 39-Jährigen, der sein Eigentum 2019 erwarb – inklusive der streitfreudigen Mieterin. „Alle Strafverfahren wurden eingestellt, alle Zivilklagen hat die Zeugin verloren“, so der Anwalt. Inzwischen laufe ein Räumungsverfahren gegen sie.

Auch ein Beamter der Stadt Oberhausen gab zu, schon öfter mit der eifrigen Bürgerin zu tun gehabt zu haben. Er habe sich an dem auf den Heckenschnitt folgenden Montag einen Eindruck vor Ort verschafft. „Das sah schon alles ziemlich frisch aus.“ Viel mehr wusste er nicht. Zur allgemeinen Überraschung konnte der Beamte aber einen Einsatzbericht der Polizei vorlegen, der sich bislang nicht in den Akten des Gerichts befand.

Schnitt-Arbeiten gestattet

Die Strafrichterin fand darin interessante Neuigkeiten: Danach war die Polizei im Abstand von etwa anderthalb Stunden zwei mal am Tatort erschienen. Ein Beamter hatte ausdrücklich vermerkt, dass man die Fortsetzung von Schnitt-Arbeiten „an Sträuchern, Unkraut und kleineren Gehölzen“ beim ersten Einsatz zunächst noch gestattet habe.

Sollte das tatsächlich so gewesen sein, wären die Beschuldigten wohl aus dem Schneider. Überprüft werden soll das durch Vernehmung der Polizisten bei einer Neuauflage des Verfahrens. Möglicherweise ist dann schon wieder Schonzeit. Und man muss schon ein sehr eifriger Verfechter des Rechtsstaates sein, um diesen Prozess nicht dorthin zu wünschen, wohin der Titel eines unterhaltsamen Animationsfilms verweist: „Ab durch die Hecke!“