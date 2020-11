Hätte man sich in einen Live-Tatort-Krimi verirrt, dann würde man eine abgesprochene Strategie dahinter vermuten: Der eine spielt beim Verhör den bösen Onkel, der andere den guten – so klopft man auch den härtesten Gegner weich.

Die Gegner in diesen harten Corona -Monaten sind die politischen Hüter der Landes- und Bundeskassen. Die zeigten sich im „größten wirtschaftlichen Einbruch, wie ihn die Bundesrepublik in ihrer Geschichte noch nie erlebt hat“ (Oberbürgermeister Daniel Schranz) zwar in der ersten Runde äußerst spendabel, um Corona- Finanzlöcher der Städte zu stopfen – doch wer zahlt die nächsten Runden? Wer füllt die Riesenkrater in der Stadtkasse, deren Größe der Oberhausener Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras mit einer halben Milliarde Euro bis zum Jahr 2030 berechnet hat ?

Corona-Schäden kosten die Stadt 73 Millionen Euro Diese Minus-Zahlen führt Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras an: Steuerverluste bei einem Gesamtetat von knapp 900 Millionen Euro für Oberhausen allein in diesem Jahr von 56 Millionen Euro, insgesamt eine Mehrbelastung durch Corona von 73 Millionen Euro. In den nächsten Jahren bleiben die Steuerverluste von je 50 Millionen Euro gleich hoch, dazu kommen jährlich 80 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen des Landes, Belastungen durch das neue NRW-Kinderbildungsgesetz Kibiz von 2,5 Millionen Euro im Jahr und bisher keine Übernahme der Kosten für geduldete Flüchtlinge durch das Land.

Die Mitglieder des kleinen Rates, des Hauptausschusses, haben es sich am Montag – verspätet durch Desinfektions- und Listenrituale, bewaffnet mit Alltags- und FFP2-Masken – im kleinen Saal London der Stadthalle gemütlich gemacht – und lauschen bei der Einbringung des Haushalts 2021 zunächst den Worten des Mannes, der jetzt die Rolle des guten Polizisten einnimmt.

Leitete die Sitzung des Hauptausschusses, der in der Corona-Zeit als Rat-Ersatz wichtige Themen entscheidet: Der Oberhausener Oberbürgermeister Daniel Schranz. Rechts neben ihm sitzt Ordnungsdezernent Michael Jehn, links vorne ist Schuldezernent Jürgen Schmidt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Streicheleinheiten für die satten Einmalhilfen von Land und Bund von fast 60 Millionen Euro und den jährlich aufgestockten Hartz-IV-Zuschüssen (17 Millionen Euro) – Christdemokrat Daniel Schranz lobt die CDU-dominierten Regierungen im Land und im Bund. „Das hilft uns sehr deutlich“, sagt der Oberbürgermeister – wenn er auch die verpasste Chance beklagt, dass Bund und Land keine Altschulden armer Kommunen übernehmen.

Schranz will in Oberhausen weiter investieren – und eben keinen Sparkurs fahren, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen. „Es wäre fatal, wenn wir bei den öffentlichen Ausgaben die Handbremse anziehen würden. Wir dürfen gerade jetzt die Steuern nicht erhöhen und müssen weiter investieren in Schulen, Kindergärten und Infrastruktur.“

Trotz Corona-Misere sollen deshalb 107 Millionen Euro 2021 investiert werden – und Schranz entwirft eine helle Vision der Stadt: Schulen erhalten Glasfaser; der Online-Rathausservice wird ausgebaut; Kitas werden massenhaft errichtet; das neue Verkehrsmanagement, die Erweiterung von Straßen und neue Radwege sorgen für einen Mobilitätsschub: „Buddelhausen bedeutet Chancenhausen“. Und dann wird auch noch die Innenstadt durch 350 fitte Lehramtsstudenten belebt und die Neue Mitte durch die europaweit einzigartige Top-Golf-Anlage. „Zuversicht und Erfahrung helfen, die Herausforderungen zu meistern. Wir in Oberhausen sind krisenerprobt. Packen wir’s gemeinsam an!“

Sieht gar nicht aus wie Kassandra, aber blickt in eine düstere Zukunft: Der Oberhausener Kämmerer Apostolos Tsalastras am Rednerpult des Hauptausschusses über die Finanzlage der Stadt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Während sich die Gesichter der Hauptausschuss-Ratspolitiker hinter den Masken schon sichtlich entspannen und die ersten vielleicht überlegen, wie man noch Geld ausgeben kann, tritt Sozialdemokrat Apostolos Tsalastras in der Rolle des bösen Polizisten ans Rednerpult. Seine harten Zahlen, seine Interpretation verheißen viel Schlimmes für Oberhausen – Minus, Minus, Minus. Statt um die 9000 Euro pro Oberhausener würde durch die nötige Neuverschuldung dieser Wert auf 11.900 Euro bis 2030 hochschnellen.

Diese dunkle Zukunft würde Realität, wenn Bund und Land Hilfen dauerhaft verweigerten: Benötigt würden Gewerbesteuerverlustausgleiche für viele Jahre nicht nur für ein einziges, mehr Verteilgelder vom Land für alle Städte, eine Altschuldenlösung. „Kommunen im Strukturwandel haben keine Möglichkeiten, solchen Einbrüchen zu begegnen. Städte wie Oberhausen dürfen nicht vollständig den Anschluss an die Zukunftsentwicklung verlieren, Bund und Land stehen in der Verantwortung“, meint Tsalastras. „Die Schere zwischen reichen und armen Städten geht sonst weiter auseinander.“

Und damit dies auch der Letzte versteht, setzt er zur endgültigen Warnung an: „Was uns trotzdem aber nicht erspart bleiben wird, ist eine neue Haushaltskonsolidierungsrunde.“ Also eine neue Sparrunde – mit Steuererhöhungen, mit Service-Einschnitten städtischer Dienste – nach zehnjähriger Gürtel-enger-schnallen-Politik des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“? Konkretes lässt der Kämmerer offen.

Von oben, von der Bühne, seufzt sein Chef, Daniel Schranz: „Was machen wir jetzt bloß, dass wir gleich nicht so betrübt nach Hause gehen? Am besten halte ich meine Rede noch einmal.“

Traditionell debattieren die Politiker über den Haushalt erst in den nächsten Sitzungen.