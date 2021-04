Yusuf Karacelik von der Linken Liste fordert mehr Arbeitnehmerschutz, hier im November 2020 bei der ersten konstituierenden Ratssitzung nach der Kommunalwahl in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen.

Corona-Notbremse Die Linken in Oberhausen fordern mehr Schutz am Arbeitsplatz

Oberhausen. Tägliche Tests am Arbeitsplatz und eine betriebsunabhängige Kontrolle der Corona-Regeln verlangen die Linken in Oberhausen für alle Arbeitnehmer.

Die Linken in Oberhausen fordern im Rahmen der Corona-Notbremse mehr verbindlichen Schutz für Arbeitnehmer. Fraktionsvorsitzender Yusuf Karacelik betont: „Unsere Fraktion steht zu notwendigen Schutzmaßnahmen zur Kontaktbeschränkung, um die Pandemie endlich wirksam und dauerhaft eindämmen zu können.“ Allerdings beziehe sich die Bundesregierung erneut schwerpunktmäßig auf den privaten Bereich und lediglich zu einem kleinen Teil auf das Wirtschaftsleben.

„Dabei brauchen wir längst umfassende verpflichtende Maßnahmen für Arbeitgeber, um die Menschen bei der Ausübung ihrer Berufe besser zu schützen“, sagt Karacelik. Das sei bisher aber kaum geschehen.

Alle Schutzmaßnahmen ausschöpfen

„Wir fordern deshalb tägliche kostenlose Tests am Arbeitsplatz und eine regelmäßige betriebsunabhängige Kontrolle der Abstands- und Hygieneregeln am Arbeitsplatz.“ Seine Partei begrüße die Verpflichtung für Betriebe, Büroangestellte von zu Hause aus arbeiten zu lassen. „Damit wurde eine wichtige Forderung der Linken endlich umgesetzt.“

Bundesweite nächtliche Ausgangssperren hielten die Linken dagegen für einen tiefen Eingriff in das Freiheitsrecht. „Es ist nicht vermittelbar und fahrlässig, wenn Beschäftigte im überfüllten ÖPNV zur Arbeit fahren, mit vielen Menschen in Großbetrieben arbeiten müssen, selbst aber nach 22 Uhr im Freien kontrolliert werden.“ Ausgangssperren seien unverhältnismäßig, so lange nicht auch die genannten Schutzmaßnahmen vollständig ausgeschöpft würden.