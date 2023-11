Indoor-Festival Die jungen Schlager der Nacht: Neues Festival in Oberhausen

Oberhausen. Im Resonanzwerk Oberhausen startet im Dezember ein neues Indoor-Festival. Die Macher spielen moderne Schlager-Musik. Diese Künstler sind dabei.

Schlagermusik funktioniert gerade im Ruhrgebiet in einer erstaunlichen Artenvielfalt. Darum stehen immer mehr spezialisierte Genre-Feten im Veranstaltungskalender. Am Samstag, 2. Dezember, möchten die Veranstalter der Agentur „Schulte & Schulte“ im Resonanzwerk vornehmlich jüngere Künstlerinnen und Künstler und moderne Schlager-Songs auf die Bühne bringen.

Der Name der mehrstündigen Sause wirkt folgerichtig: „Die jungen Schlager der Nacht“ beginnen ab 20 Uhr und sollen etwa drei Stunden schallen. Danach gibt es noch eine Aftershowparty in der kleineren Eventlocation an der Stadtgrenze von Oberhausen und Essen.

Junger Schlager: Mike Leon Grosch und Eric Philippi sind angekündigt

Bekanntester Name im Schlagerreigen dürfte Mike Leon Grosch sein, der mit immerhin schon 47 Jahren musikalisch aber noch zu den Szene-Neulingen zählt. Der Wuppertaler steht für Songs wie „Wunderschön“ und „Du bis alles“. Grosch musiziert durch seine rauchige Stimme in einem Klangkosmos mit Ben Zucker - und lässt sich wohl auch ein wenig in der Nähe von Andreas Gabalier einordnen.

Eric Philippi zählt mit 26 Jahren zweifelsfrei zu den Jünglingen der Schlagerszene. Mit „Schockverliebt“ landete er bereits vor zwei Jahren einen Ohrwurm und Charthit. Der klassisch ausgebildete Trompeter machte zuletzt vor allem durch seine Beziehung mit der 25 Jahre älteren Schlagerkollegin Michelle Schlagzeilen. Auch bei der „Schlagernacht des Jahres“ in der Arena Oberhausen trat Eric Philippi vor 12.000 Fans auf.

Junger Schlager: Indoor-Festival an der Stadtgrenze von Oberhausen und Essen

Weiterhin stehen Timo & Band („Irgendwie, Irgendwann“), Paulina Wagner („Einen letzten Kuss“) und DJ Herzbeat („Weekend“) im Aufgebot.

Die Stehplatz-Tickets kosten inklusive der Aftershowparty mit DJ Pierre rund 33 Euro plus Gebühren. Das Resonanzwerk befindet sich am Annemarie-Renger-Weg 5. Die Essener Straße ist fußläufig zu erreichen.

