Die Feuerwehr in Oberhausen sucht Nachwuchskräfte

Oberhausen. In zwei Veranstaltungen gibt die Oberhausener Berufsfeuerwehr Infos und beantwortet Fragen. 2024 gibt es unter anderem eine neue Ausbildung.

Die Berufsfeuerwehr in Oberhausen sucht Nachwuchskräfte. Im Jahr 2024 bietet sie erstmals die Ausbildung zur Nofallsanitäterin/zum Notfallsanitäter an. Zum 1. April 2024 will die Feuerwehr außerdem Personen für den feuerwehrtechnischen Dienst einstellen.

Was genau das bedeutet, welche Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten es bei der Feuerwehr in Oberhausen gibt und wie das Auswahlverfahren läuft, können potenzielle Bewerberinnen und Bewerber bei zwei kostenlosen Infoveranstaltungen erfahren: am Samstag, 3. Juni 2023, von 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 14. Juni 2023, von 18 bis 20 Uhr jeweils auf der Feuerwache I an der Brücktorstraße.

Wer an einer der Veranstaltungen teilnehmen möchte, meldet sich bitte vorab unter 0208 8585 4034 an oder per Mail an feuerwehrausbildung@oberhausen.de. Bewerbungen für 2024 sind übrigens bereits möglich. Sie laufen über das Online-Bewerbungsportal der Stadt unter bewerbungsportal.oberhausen.de.

