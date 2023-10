„Die Fantastischen Vier“ lassen es in Oberhausen krachen

Oberhausen. Die „Fanta 4“ spielen wieder ein Konzert in Oberhausen: Die „Long Player on Tour“ führt die deutschen Hip-Hop-Pioniere in die Rudolf-Weber-Arena.

Leisesprecher waren sie eigentlich nie: Die Fantastischen Vier haben ihre Konzerte in Oberhausen stets in brodelnde Nostalgie-Abenteuer verwandelt. Am Dienstag, 17. Dezember 2024, geht es in die nächste Runde. Die Fantas kommen bei ihrer „Long Player on Tour“ mit vielen freundlichen Grüßen in der Rudolf-Weber-Arena vorbei.

Es ist das erste Arena-Konzert neben dem Centro Oberhausen seit sechs Jahren. Im Januar 2019 beendete die Band hier noch ihre „Captain Fantastic“-Tour.

Erste Eintrittskarten für das anstehende Fanta-Konzert in Oberhausen gibt es bereits ab kommenden Montag, 30. Oktober 2023, über den Shop auf der Bandhomepage (diefantastischenvier.shop). Mitglieder des FantiTown-Fanclubs können noch einen Tag früher zuschlagen. Am Mittwoch, 1. November, startet dann der Anbieter Ticketmaster ab 10 Uhr mit dem Vorverkauf. Alle anderen Vorverkaufsstellen legen ab Freitag, 3. November, nach.

