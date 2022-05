Bei einer Mit-Mach-Show in der Kleinstädter-Bühne in Oberhausen-Sterkrade können Kinder in die Welt der Dinosaurier eintauchen (Symbolbild).

Oberhausen. Bei einer Mit-Mach-Show in der Kleinstädter-Bühne in Oberhausen-Sterkrade können Kinder in die Welt der Dinosaurier eintauchen.

Die Dinos kommen nach Oberhausen-Sterkrade. Natürlich keine echten, aber bei der Mit-Mach-Show „Dinosaurier – im Land der Giganten“ in der Kleinstädter-Bühne können Kinder und ihre Familien in längst vergangene Zeiten eintauchen und mehr über die ausgestorbenen Riesen erfahren.

Die Vorstellungen finden am Samstag, 14. Mai, um 14 und 17 Uhr in der Kleinstädter-Bühne an der Finanzstraße 1 in Oberhausen-Sterkrade statt sowie am Sonntag, 15. Mai, um 11 und um 15 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder 12.

Mehr Infos gibt es unter 0157 75860438.

