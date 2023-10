Los geht's: Farin Urlaub lässt es mit Bela B und Rodrigo Gonzalez in Oberhausen krachen. „Die Ärzte“ spielen von Donnerstag (12. Oktober) bis Samstag (14. Oktober) drei Konzerte in der Turbinenhalle.

Konzert-Auftakt „Die Ärzte“ in Oberhausen: Letzte Infos vor den Konzerten

Oberhausen. Rauf auf die Bühne, „Die Ärzte“ spielen drei Konzerte in der Turbinenhalle. Anreise, Uhrzeiten, Parken und mehrere Eingänge - die letzten Infos.

Kurze Vorfreude, langgezogener Spaß: Vor gerade einmal anderthalb Monaten kündigten „Die Ärzte“ ihre „Herbst des Lebens“-Tournee an. Fast ausschließlich in kleineren bis mittelgroßen Konzerthallen.

Und ja. Am Donnerstag, 12. Oktober, wird auch Oberhausen mit dem ersten von drei Konzerten bedacht. Am Freitag, 13. Oktober, und Samstag, 14. Oktober, behandeln Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez ebenfalls in der Turbinenhalle.

Und nein. Tickets sind keine mehr aus dunklen Schächten wie von Zauberhand zurück in den offiziellen Vorverkauf gelangt. Die drei Oberhausener Konzerte waren binnen Minuten ausverkauft. Wer sich unter den 3500 Fans befindet, die pro Auftritt dabei sein dürfen, kann sich glücklich schätzen. Auf dem Schwarzmarkt wurden von Weiterverkäufern anfänglich absurde Preise bis 1000 Euro für Karten aufgerufen - mit allen bekannten Risiken, am Ende doch nicht in die Halle zu gelangen.

„Die Ärzte“ in Oberhausen: Busse fahren vom Hauptbahnhof

Zur Anreise: Wer mit Bus und Bahn zur Turbinenhalle kommt, erreicht die ehemalige Industriehalle ohne umzusteigen vom Oberhausener Hauptbahnhof aus. Alle Busse, die vom Bussteig 1 Richtung „Neue Mitte Oberhausen / Westfield Centro“ abfahren, stoppen auch an der Haltestelle „Lipperfeld“. Dies sind vom Hauptbahnhof gerade einmal zwei Haltestellen. Von dort sind es wiederum wenige Gehminuten bis zur Turbinenhalle.

Wer auf das Auto nicht verzichten möchte, kann sein Fahrzeug vor der Turbinenhalle auf einem Parkplatz mit rund 600 Stellplätzen parken. Die Gebühr dafür beträgt 5 Euro. Die Zufahrt erfolgt über die Straße „Im Lipperfeld“.

Die Turbinenhalle besitzt unterschiedliche Hallenbereiche, die zeitgleich bespielt werden können. An allen drei „Ärzte-Tagen“ finden parallel noch Konzerte anderer Künstler statt. Achtung: Es gibt dafür unterschiedliche Eingänge. „Die Ärzte“-Fans gelangen nur über den Haupteingang zu ihrem Konzert. Dieser befindet sich auf dem Parkplatz, direkt rechts neben der Einfahrt.

Turbinenhalle: Mehrere Konzerte, unterschiedliche Eingänge

Wer am Donnerstag, 12. Oktober, dagegen zum Konzert von „Dartagnan“, am Freitag, 13. Oktober, zu „J.B.O.“ oder am Samstag, 14. Oktober, zum „Ultima Ratio Fest“ möchte, muss die Turbinenhalle 2 ansteuern. Der Eingang zu diesem kleineren Hallenbereich befindet sich am anderen Ende des Schotter-Parkplatzes. In Sichtweite zum Kulttempel und zu McDonald’s.

Die Turbinenhalle wird für alle drei Ärzte-Konzerte schon zwei Stunden vor Beginn geöffnet - also ab 18 Uhr. Um 20 Uhr soll das Konzert beginnen. Es gibt in der Halle keine klassische Garderobe mit Kleiderbügeln, sondern rund 2000 Schließfächer, in denen Konzertbesucher ihre Jacken gegen eine Gebühr von 3 Euro selbst verstauen.

Es existiert auch ein Fundbüro, das Fans kontaktieren können, falls in der Halle etwas verloren geht. Anfragen können im Nachgang zu den Konzerten per E-Mail verschickt werden. Dafür gibt es die Mail-Adresse: fundbuero@turbinenhalle.de

